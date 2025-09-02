Запланована подія 2

6 млн грн для развития женского бизнеса: в Украине стартует акселератор "Отважная 3"

женщина, ноутбук
В Украине стартует акселератор для женщин "Отважная 3". / Freepik

В Украине стартует третий сезон национального женского акселератора "Отважная 3. Цифровая эволюция бизнеса", который предоставит грантовую поддержку предпринимателям на общую сумму 6 миллионов гривен. Эта программа направлена на развитие женского предпринимательства и внедрение цифровых технологий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

Новый сезон программы сосредоточен на развитии цифровой зрелости бизнеса и внедрении инновационных технологий. К участию приглашаются:

  • владелицы малого и среднего бизнеса;
  • предприниматели с опытом, которые нуждаются в поддержке внедрения технологий;
  • женщины, стремящиеся выйти на новые рынки, в том числе европейские.

За два предыдущих сезона к проекту присоединились более 8 000 женщин, а 49 из них получили гранты на 6,5 млн грн.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, программа "Отважная 3" сфокусирована на опытных предпринимателях, которые хотят стать более технологичными и инновационными.

В третьем сезоне образовательная программа построена на четырех ключевых блоках: "Мышление цифровой эры", "Технологии цифровой трансформации", "Безопасность и цифровая инфраструктура" и "Управление цифровыми изменениями".

Форматы участия и обучения:

  • национальный лекторий – серия онлайн-лекций от ведущих экспертов, доступная для всех желающих;
  • углубленный лекторий – интенсивная программа с индивидуальной менторской поддержкой. Отбор производится на конкурсной основе.

Обучение будет длиться 14 недель, совмещая теоретические модули с практическими задачами. Участницы буткемпов смогут получить знания по цифровой трансформации, кибербезопасности и управлению изменениями.

Грантовую поддержку получат:

  • 14 полуфиналисток получат по 300 000 гривен на развитие бизнеса;
  • 3 участницы национального лектория - по 100 000 гривен;
  • главное вознаграждение на Grand Pitch Day – 1,5 миллиона гривен для одной победительницы.

Дедлайн подачи заявок: 17 сентября 2025 года.

Напомним, 1 сентября стартовал новый проект "Привлечение женщин к профессиям в сфере логистики", который позволяет женщинам безвозмездно овладеть востребованными специальностями.

Автор:
Татьяна Ковальчук