6 млн грн для развития женского бизнеса: в Украине стартует акселератор "Отважная 3"
В Украине стартует третий сезон национального женского акселератора "Отважная 3. Цифровая эволюция бизнеса", который предоставит грантовую поддержку предпринимателям на общую сумму 6 миллионов гривен. Эта программа направлена на развитие женского предпринимательства и внедрение цифровых технологий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.
Новый сезон программы сосредоточен на развитии цифровой зрелости бизнеса и внедрении инновационных технологий. К участию приглашаются:
- владелицы малого и среднего бизнеса;
- предприниматели с опытом, которые нуждаются в поддержке внедрения технологий;
- женщины, стремящиеся выйти на новые рынки, в том числе европейские.
За два предыдущих сезона к проекту присоединились более 8 000 женщин, а 49 из них получили гранты на 6,5 млн грн.
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, программа "Отважная 3" сфокусирована на опытных предпринимателях, которые хотят стать более технологичными и инновационными.
В третьем сезоне образовательная программа построена на четырех ключевых блоках: "Мышление цифровой эры", "Технологии цифровой трансформации", "Безопасность и цифровая инфраструктура" и "Управление цифровыми изменениями".
Форматы участия и обучения:
- национальный лекторий – серия онлайн-лекций от ведущих экспертов, доступная для всех желающих;
- углубленный лекторий – интенсивная программа с индивидуальной менторской поддержкой. Отбор производится на конкурсной основе.
Обучение будет длиться 14 недель, совмещая теоретические модули с практическими задачами. Участницы буткемпов смогут получить знания по цифровой трансформации, кибербезопасности и управлению изменениями.
Грантовую поддержку получат:
- 14 полуфиналисток получат по 300 000 гривен на развитие бизнеса;
- 3 участницы национального лектория - по 100 000 гривен;
- главное вознаграждение на Grand Pitch Day – 1,5 миллиона гривен для одной победительницы.
Дедлайн подачи заявок: 17 сентября 2025 года.
