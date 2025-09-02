Запланована подія 2

6 млн грн для розвитку жіночого бізнесу: в Україні стартує акселератор "Відважна 3"

жінка, ноутбук
В Україні стартує акселератор для жінок "Відважна 3". / Freepik

В Україні стартує третій сезон національного жіночого акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу", який надасть грантову підтримку підприємницям на загальну суму 6 мільйонів гривень. Ця програма, спрямована на розвиток жіночого підприємництва та впровадження цифрових технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Новий сезон програми зосереджений на розвитку цифрової зрілості бізнесу та впровадженні інноваційних технологій. До участі запрошуються:

  • власниці малого та середнього бізнесу; 
  • підприємиці з досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій; 
  • жінки, які прагнуть вийти на нові ринки, зокрема європейські.

За два попередні сезони до проєкту долучилося понад 8 000 жінок, а 49 з них отримали гранти на 6,5 млн грн.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, програма "Відважна 3" сфокусована на досвідчених підприємицях, які хочуть стати більш технологічними та інноваційними.

У третьому сезоні освітня програма побудована на чотирьох ключових блоках: "Мислення цифрової ери", "Технології цифрової трансформації", "Безпека й цифрова інфраструктура" та "Управління цифровими змінами.

Формати участі та навчання:

  • національний лекторій — серія онлайн-лекцій від провідних експертів, доступна для всіх охочих; 
  • поглиблений лекторій — інтенсивна програма з індивідуальною менторською підтримкою. Відбір проходить на конкурсній основі.

Навчання триватиме 14 тижнів, поєднуючи теоретичні модулі з практичними завданнями. Учасниці буткемпів зможуть здобути знання з цифрової трансформації, кібербезпеки та управління змінами.

Грантову підтримку отримають:

  • 14 півфіналісток отримають по 300 000 гривень на розвиток бізнесу; 
  • 3 учасниці національного лекторію — по 100 000 гривень; 
  • головна винагорода на Grand Pitch Day — 1,5 мільйона гривень для однієї переможниці.

Дедлайн подачі заявок: 17 вересня 2025 року.

Нагадаємо, 1 вересня стартував новий проєкт "Залучення жінок до професій у сфері логістики", який надає можливість жінкам безоплатно опанувати затребувані спеціальності.

Автор:
Тетяна Ковальчук