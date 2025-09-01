Запланована подія 2

В Україні стартував новий проєкт для жінок у сфері логістики: яку професію можна опанувати

жінка, навантажувач
Жінки в Україні можуть опанувати нові спеціальності. / Freepik

В Україні 1 вересня стартував новий проєкт "Залучення жінок до професій у сфері логістики", який надає можливість жінкам безоплатно опанувати затребувані спеціальності. Програма передбачає навчання за двома напрямками: водійки автонавантажувачів та менеджерки зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Окрім професійних навичок, учасниці отримають кар’єрні консультації, допомогу з працевлаштуванням та зможуть стати частиною професійної спільноти.

Хто може взяти участь?

Здобути нову спеціальність можутьжінки за наступних умов:

  • громадянки України, які мають час та мотивацію для навчання; 
  • для водійок автонавантажувачів: обов'язкова наявність водійського посвідчення категорій "B" або "C"; 
  • для менеджерок ЗЕД: бажана профільна освіта (економіка, фінанси, право, менеджмент, логістика), базові знання англійської мови та досвід роботи у відповідних сферах.

Особливості навчання

Навчання за обраними спеціальностями проходитимуть впродовж жовтня – грудня 2025 року. Менеджерки зовнішньоекономічної діяльності навчатимуться дистанційно (навчатися можна з будь-якого регіону України). Водійки автонавантажувачів будуть проходити навчання у змішаному форматі у Києві, Львові та Дніпрі. Анкети приймаються до 15 вересня поточного року включно.

Довідково

Проєкт "Залучення жінок до професій у сфері логістики" реалізується ГО "Фундація інституційного розвитку" за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України в співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка є членом групи Світового банку, та партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO).

Нагадаємо, в рамках експериментального проєкту можливістю отримати безоплатне професійне навчання вже скористались 1877 учасників бойових дій та людей з інвалідністю, які постраждали через війну. 

Автор:
Тетяна Ковальчук