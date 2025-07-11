Більше можливостей для жінок у бізнесі: Мінекономіки, НБУ та ЄБРР підписали меморандум у Римі

Під час Конференції з відновлення України в Римі Міністерство економіки, Національний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали важливий меморандум. Ця угода відкриває новий етап у підтримці та розвитку жіночого підприємництва в Україні.

Про це інформуєDelo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Йдеться не лише про фінансування, а й про подолання бар’єрів, з якими жінки стикаються частіше за інших: вищі вимоги до застави, коротші строки кредитів, жорсткіші умови.

Як зазначила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, запускається нова платформа співпраці з НБУ та ЄБРР, аби українські жінки мали більше можливостей для розвитку власного бізнесу.

Співпраця в межах платформи передбачає збір і аналіз гендерно-дезагрегованих даних для виявлення й подолання диспропорцій у доступі до ресурсів.

Ця ініціатива також закріплює за ЄБРР роль стратегічного партнера та заохочує Україну приєднатися до глобального Кодексу WE Finance для просування економічного розширення прав і можливостей жінок.

Про Кодекс WE Finance

Кодекс WE Finance є глобальною ініціативою в межах Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi). Її головна мета – подолання гендерних розривів у фінансовому забезпеченні та доступі до даних. Ініціативу підтримують понад 30 фінансових установ та державних органів. Вона ґрунтується на успішному досвіді Великої Британії – програмі "Інвестування в жінок".

Ініціатива закликає організації призначати на керівні посади лідерів, які опікуються питаннями фінансування жінок. Це сприятиме інституційним змінам, відстеженню та звітуванню за узгодженими індикаторами щодо фінансування бізнесу, який очолюють жінки, а також впровадженню цільових заходів підтримки жіночого підприємництва.

Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки

Нагадаємо, директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Наразі кожен третій український бізнес очолюють представниці прекрасної статі. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. За рік суттєво побільшало директорок айті компаній, сільгосп сфери та будівельних бізнесів.

У Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки потрапили "ОККО-Експрес", "ОККО-Бізнес" "АВ Метал Груп", "Європлюс", "Ашан", "Трейд Енерджі Солюшн" "Експансія", "Анвітрейд", "Клуб чипсів".

За даними Єдиного державного реєстру, майже 155 тисяч нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2024 року. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%. Найбільше жінок-підприємиць на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині.