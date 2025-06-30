Українські жінки-підприємиці отримають більше фінансування: деталі нової міжнародної ініціативи

Україна може приєднатися до міжнародної ініціативи Women Entrepreneurs Finance. Програма допомагає розширити доступ до фінансування для мікро-, малих і середніх бізнесів, які очолюють жінки. Наразі Міністерство економіки вивчає потреби ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

"Програма Women Entrepreneurs Finance Code вже працює у понад 30 країнах. Для нас це гарна можливість обмінятися досвідом з цими країнами. Приємно чути, що українські банки готові долучатися. Починаємо з діагностики потреб ринку, а далі можемо закріпити нашу співпрацю меморандумом", — зазначила перша віце-прем'єрка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Що відомо про програму?

Програма Women Entrepreneurs Finance Code працює на основі кодексу, який включає зобов'язання постачальників фінансових послуг, регулюючих органів, банків розвитку та інших учасників фінансової екосистеми працювати спільно для збільшення фінансування, що надається мікро-, малим і середнім підприємствам, очолюваним жінками (WMSMEs), по всьому світу, щоб вони могли зростати та робити внесок в економіку та свої спільноти. Офіційно ініціатива була представлена у жовтні 2023 року на щорічних засіданнях Світового банку та МВФ у Марракеш. Кодекс фінансування WE пілотується у 26 країнах світу.

Що включає програма?

Програма включає:

створення коаліції організацій, які підтримують жіночий бізнес;

запуск нових інструментів для кредитування;

регулярний моніторинг і звітування щодо обсягів фінансування МСП.

Програма Women Entrepreneurs Finance Code передбачає добровільне зобов'язання представників фінансового сектору, державних установ та інших ключових гравців сприяти доступності фінансування для жінок-підприємиць.

Юлія Свириденко відзначила, що Уряд України успішно співпрацює з ЄБРР у багатьох проєктах і програмах, в тому числі й у розвитку ветеранського бізнесу. Вона запропонувала оформити спільну роботу над Women Entrepreneurs Finance Code у меморандумі. Документ закріпить створення коаліції партнерів, які долучаться до реалізації ініціативи.

Нагадаємо, 17 червня уряд в рамках держпрограми "Власна справа" виділив додаткові 200 мільйонів гривень на підтримку бізнесу. Кошти отримають переможці, які подавали заяви на отримання грантів, у період з 12 по 25 травня 2025 року.