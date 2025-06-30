Украинские женщины-предприниматели получат большее финансирование: детали новой международной инициативы

Украина может присоединиться к международной инициативе Women Entrepreneurs Finance. Программа помогает расширить доступ к финансированию для микро-, малых и средних бизнесов, возглавляемых женщинами. Министерство экономики изучает потребности рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

"Программа Women Entrepreneurs Finance Code уже работает более чем в 30 странах. Для нас это хорошая возможность обменяться опытом с этими странами. Приятно слышать, что украинские банки готовы приобщаться. Начинаем с диагностики потребностей рынка, а дальше можем закрепить наше сотрудничество меморандумом", — отметила премьер-министр Украины— министр экономики Юлия Свириденко.

Что известно о программе?

Программа Women Entrepreneurs Finance Code работает на основе кодекса, который включает обязательства поставщиков финансовых услуг, регулирующих органов, банков развития и других участников финансовой экосистемы работать совместно для увеличения финансирования, предоставляемого микро-, малым и средним предприятиям, возглавляемым женщинами (WMSMEs), по всему миру, чтобы они могли расти и экономить. Официально инициатива была представлена в октябре 2023 на ежегодных заседаниях Всемирного банка и МВФ в Марракеш. Кодекс финансирования WE пилотируется в 26 странах мира.

Что включает в себя программа?

Программа включает:

создание коалиции организаций, поддерживающих женский бизнес;

запуск новых инструментов по кредитованию;

регулярный мониторинг и отчетность по объемам финансирования МСП.

Программа Women Entrepreneurs Finance Code предусматривает добровольное обязательство представителей финансового сектора, государственных учреждений и других ключевых игроков способствовать доступности финансирования для женщин-предпринимателей.

Юлия Свириденко отметила, что правительство Украины успешно сотрудничает с ЕБРР во многих проектах и программах, в том числе и в развитии ветеранского бизнеса. Она предложила оформить совместную работу над Women Entrepreneurs Finance Code в меморандуме. Документ закрепит создание коалиции партнеров, которые примут участие в реализации инициативы.

Напомним, 17 июня в ряд в рамках госпрограммы "Собственное дело" выделили дополнительные 200 миллионов гривен в поддержку бизнеса.