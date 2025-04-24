Развитие собственного дела: женщины в agrifood-бизнесе могут получить гранты

Украинки получили возможность присоединиться к программе менторской поддержки женщин в agrifood-бизнесе Empowering Women in Agrifood (EWA). За лучшие решения предусмотрены гранты в размере €5 тысяч и €10 тысяч на развитие собственного дела.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Это вторая волна программы от EIT Food, которая реализуется при поддержке Европейского Института Инноваций и Технологий (EIT) Европейского Союза Программа будет действовать в формате онлайн и предусматривает несколько оффлайн встреч. Каждая участник получит до одной тысячи евро на покрытие личных расходов, связанных с проездом и проживанием и тому подобное. А лучшие решения, которые будут определены во время Demo Day, — гранты в размере пяти и десяти тысяч евро на развитие собственного дела.

Кто может стать участником программы?

К программе могут приобщиться предприниматели, которые развивают инновационные решения, в частности выращивают или перерабатывают продукты уникальным экологическим методом, работают над уменьшением пищевых отходов, разрабатывают экологические удобрения, придумали инновационный способ хранения продуктов или внедряют искусственный интеллект для развития agrifood-решений и т.д.

Претендентка должна отвечать следующим критериям:

быть резидентом Украины;

иметь бизнес-идею в agrifood или действующий бизнес, зарегистрированный в Украине старше 3 лет;

не иметь опыта получения инвестиций или грантов на указанную бизнес-идею на сумму более 60 тысяч евро.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку на участие на украинском языке до 25 мая 2025 года на платформе F6S и пройти отбор. Участие в программе бесплатно.

Что известно о программе?

EIT Food — крупнейшее и динамичное в мире сообщество пищевых инноваций, которое работает над тем, чтобы сделать систему питания более здоровой и устойчивой.

Radar Tech — инновационная компания, созданная в 2016 году как первый корпоративный акселератор в Украине и помогающая стартапам, корпорациям и экосистемам определять свой путь к развитию и инновациям.

Напомним, прием новых заявок на гранты для развития садоводства и тепличного хозяйства приостановлено — государственное финансирование по программе «ЕРабота» на 2025 год полностью исчерпано.