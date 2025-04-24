Развитие садоводства и тепличного хозяйства: прием заявок на гранты приостановлен.

Прием новых заявок на гранты для развития садоводства и тепличного хозяйства приостановлен — государственное финансирование по программе "Работа" на 2025 год полностью исчерпано.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Гранты исчерпаны

Сегодня прием новых заявок на гранты временно приостановлен в связи с полным освоением средств, предусмотренных в государственном бюджете на этот год.

В то же время все решения о предоставлении грантов, принятые на 2025 год, будут реализованы в полном объеме.

"Благодарю всех аграриев, которые не ждут лучших времен, а уже сейчас инвестируют в свое будущее — и будущее украинского села!" - подчеркнул Коваль.

О программе

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн грн. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта.

Обязательным условием является трудоустройство нужного численности работников.

Для садов – от 5 до 10 постоянных и 125-425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений.

Для теплиц – не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.

В августе 2024 г. правительство расширило условия предоставления грантов для развития виноградарства и садоводства.

Напомним, с начала 2025 года в рамках программы "єРобота" аграрии получили 167,9 млн гривен грантовой поддержки.