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Государственная поддержка бизнеса: правительство предоставит гранты предпринимателям на 106 млн грн

бизнес, гранты
455 предпринимателей получат 106 млн грн. / Freepik

455 победителей шестой волны программы "Власна справа" получат 106 млн грн на развитие бизнеса, что позволит создать 728 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Правительственный портал.

О получателях грантов

Среди участников шестой волны программы "Власна справа" больше всего предпринимателей планируют или уже работают в следующих областях:

  • торговля и ремонт автотранспорта (34%);
  • перерабатывающая промышленность (15%);
  • гостинично-ресторанное дело (14%);
  • другие услуги (8%);
  • профессиональная, научная и техническая деятельность (5%).

Среди получателей микрогрантов – 58% женщин, 33% мужчин и 9% юридических лиц.

Самые активные регионы – Львовская (14%), Киевская (12%), Винницкая (8%), Ивано-Франковская и Харьковская области (по 7%).

Большинство победителей – 71% – имеют высшее образование, 13% – среднее специальное (техникум, колледж).

  • 28 молодых украинцев от 18 до 25 лет получат гранты на сумму до 150 тысяч гривен для начала собственного бизнеса.

С момента старта молодежной грантовой программы в сентябре 2024 года поддержку уже получили 236 молодых предпринимателей, активно развивающих собственное дело и способствующих экономическим изменениям в стране. В общей сложности с 2022 года в рамках программы было выдано 25 тысяч микрогрантов, что позволило создать или запустить процесс создания 46 тысяч новых рабочих мест.

  • В рамках ветеранской составляющей программы "Власна справа" 74 победителя реализовали свою мечту о собственном бизнесе.

В рамках шестой волны программы "Власна справа" победители получат гранты на общую сумму 37 миллионов гривен, что будет способствовать созданию 149 новых рабочих мест. Среди них 61% — участники боевых действий. Большинство победителей имеют высшее образование (61%), а 57% уже занимаются предпринимательской деятельностью. Средний размер гранта составляет 498 тысяч гривен.

С начала ветеранского направления программы в апреле 2023 более 1500 украинцев реализовали собственные бизнес-идеи, благодаря чему создается 3000 новых рабочих мест.

Среди направлений деятельности: 29% открыли магазины и мастерские, 15% занимаются производством, еще 15% — основали кафе или кофейни, а 9% оказывают различные услуги.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

  • Для получения гранта на сумму более 75 тыс. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.
  • Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.
  • Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. за создание 2 рабочих мест.

Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в начале или развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.

Автор:
Ольга Опенько