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Государственная поддержка бизнеса: правительство предоставит гранты предпринимателям на 106 млн грн
455 победителей шестой волны программы "Власна справа" получат 106 млн грн на развитие бизнеса, что позволит создать 728 новых рабочих мест.
Об этом сообщает Правительственный портал.
О получателях грантов
Среди участников шестой волны программы "Власна справа" больше всего предпринимателей планируют или уже работают в следующих областях:
- торговля и ремонт автотранспорта (34%);
- перерабатывающая промышленность (15%);
- гостинично-ресторанное дело (14%);
- другие услуги (8%);
- профессиональная, научная и техническая деятельность (5%).
Среди получателей микрогрантов – 58% женщин, 33% мужчин и 9% юридических лиц.
Самые активные регионы – Львовская (14%), Киевская (12%), Винницкая (8%), Ивано-Франковская и Харьковская области (по 7%).
Большинство победителей – 71% – имеют высшее образование, 13% – среднее специальное (техникум, колледж).
- 28 молодых украинцев от 18 до 25 лет получат гранты на сумму до 150 тысяч гривен для начала собственного бизнеса.
С момента старта молодежной грантовой программы в сентябре 2024 года поддержку уже получили 236 молодых предпринимателей, активно развивающих собственное дело и способствующих экономическим изменениям в стране. В общей сложности с 2022 года в рамках программы было выдано 25 тысяч микрогрантов, что позволило создать или запустить процесс создания 46 тысяч новых рабочих мест.
- В рамках ветеранской составляющей программы "Власна справа" 74 победителя реализовали свою мечту о собственном бизнесе.
В рамках шестой волны программы "Власна справа" победители получат гранты на общую сумму 37 миллионов гривен, что будет способствовать созданию 149 новых рабочих мест. Среди них 61% — участники боевых действий. Большинство победителей имеют высшее образование (61%), а 57% уже занимаются предпринимательской деятельностью. Средний размер гранта составляет 498 тысяч гривен.
С начала ветеранского направления программы в апреле 2023 более 1500 украинцев реализовали собственные бизнес-идеи, благодаря чему создается 3000 новых рабочих мест.
Среди направлений деятельности: 29% открыли магазины и мастерские, 15% занимаются производством, еще 15% — основали кафе или кофейни, а 9% оказывают различные услуги.
О программе "Власна справа"
Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.
Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.
- Для получения гранта на сумму более 75 тыс. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.
- Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.
- Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. за создание 2 рабочих мест.
Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в начале или развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.