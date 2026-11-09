Цены на электроэнергию в Европе взлетели выше €600 из-за остановки ветровых станций

В странах Европы биржевые цены на электроэнергию в вечерние пиковые часы понедельника, 9 ноября, превысили отметку в 600 евро за мегаватт-час. Главной причиной столь резкого подорожания стал коллапс ветровой генерации из-за безветренной и облачной погоды.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По прогнозам синоптиков, низкое производство энергии солнцем и ветром в северо-западной и центральной частях континента будет длиться, по меньшей мере, до среды. Особенно ощутимый штиль фиксируют в Германии, Великобритании и государствах Бенилюкса. Британский оператор энергосети уже предупредил о возможном дефиците мощности утром в понедельник объемом около 1,4 гигаватта.

Запуск газовых станций и похолодание

Энергетический сектор Европы столкнулся с явлением Dunkelflaute — так в Германии называют длительный период пасмурного безветрия, когда солнечные и ветровые электростанции почти не производят ток. Чтобы обеспечить потребителей, энергокомпании вынуждены запускать более дорогие тепловые электростанции на природном газе.

Поскольку стоимость голубого топлива в этом году остается высокой, а газовые станции обычно формируют конечную рыночную стоимость электричества, то сразу толкает биржевые цены вверх.

Ситуацию осложняет снижение температуры воздуха, которая на этой неделе опустилась на 1–3 градуса ниже обычной нормы, что увеличило расходы на отопление.

На биржах котировки на рынке "на сутки вперед" на понедельник также зафиксировали рекордные уровни: во Франции цена составила 334,12 евро за МВтч (наивысший показатель с декабря 2022 года), а в Германии - 345,64 евро, при этом отдельные четвертьчасовые вечерние пики поднялись. Декабрьские контракты на немецком рынке уже превышают отметку 200 евро за МВтч — это вдвое больше, чем в прошлом.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость газа и электроэнергии в Европе существенно отличается в зависимости от страны. В начале сентября 2026 года самые высокие цены на электроэнергию зафиксировали в Бельгии, Германии и Ирландии, в то время как в Украине она стоила €0,084 за кВтч — наименьший показатель среди европейских стран.