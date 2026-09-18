UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Более половины электроэнергии в ЕС производят из возобновляемых источников: какие страны в лидерах

зеленая энергетика, ВСЭ
Солнечная энергия обошла ветровую в Европе / Depositphotos

Во втором квартале 2026 года 54,1% электроэнергии, производимой в ЕС, получили из возобновляемых источников энергии. Это несколько меньше по сравнению с 54,3% за аналогичный период 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Евростат.

Солнце стало главным источником

Наибольшую долю возобновляемой электроэнергии в ЕС произвели солнечные электростанции – 41,6%. За год их доля выросла с 37%.

На втором месте была ветровая энергетика – 27,7%, на третьем – гидроэнергетика с 22,6%. Еще 7,7% пришлось на горючие возобновляемые источники, а 0,4% – на геотермальную и другие виды энергии.

Фото 2 — Более половины электроэнергии в ЕС производят из возобновляемых источников: какие страны в лидерах

Какие страны в лидерах

Наибольшую часть электроэнергии из возобновляемых источников во втором квартале 2026 года произвели Латвия — 97,7%; Дания - 94,3%; Хорватия - 92,2%.

В Латвии основными источниками были гидро- и солнечная энергетика, в Дании – ветровая, а в Хорватии – гидроэнергетика.

Самые низкие показатели зафиксировали в Словакии – 19,8%; Чехии – 20,9%; на Мальте - 24,5%.

Фото 3 — Более половины электроэнергии в ЕС производят из возобновляемых источников: какие страны в лидерах

Ранее сообщалось, что начало войны в Иране и рост цен на электроэнергию спровоцировали настоящий бум на рынке возобновляемой энергетики в Европе. Количество заказов на крышные солнечные системы с конца февраля возросло более чем вдвое.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности