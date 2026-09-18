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Більше половини електроенергії в ЄС виробляють із відновлюваних джерел: які країни в лідерах

зелена енергетика, ВДЕ
Сонячна енергія обійшла вітрову в Європі / Depositphotos

У другому кварталі 2026 року 54,1% електроенергії, виробленої в ЄС, отримали з відновлюваних джерел енергії. Це трохи менше порівняно з 54,3% за аналогічний період 2025 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Євростат.

Сонце стало головним джерелом

Найбільшу частку відновлюваної електроенергії в ЄС виробили сонячні електростанції — 41,6%. За рік їхня частка зросла з 37%.

На другому місці була вітрова енергетика — 27,7%, на третьому — гідроенергетика з 22,6%. Ще 7,7% припало на горючі відновлювані джерела, а 0,4% — на геотермальну та інші види енергії.

Фото 2 — Більше половини електроенергії в ЄС виробляють із відновлюваних джерел: які країни в лідерах

Які країни в лідерах

Найбільшу частку електроенергії з відновлюваних джерел у другому кварталі 2026 року виробили Латвія — 97,7%; Данія — 94,3%; Хорватія — 92,2%.

У Латвії основними джерелами були гідро- та сонячна енергетика, у Данії — вітрова, а в Хорватії — гідроенергетика.

Найнижчі показники зафіксували у Словаччині — 19,8%; Чехії — 20,9%; на Мальті — 24,5%.

Фото 3 — Більше половини електроенергії в ЄС виробляють із відновлюваних джерел: які країни в лідерах

Раніше повідомлялося, що початок війни в Ірані та зростання цін на електроенергію спровокували справжній бум на ринку відновлюваної енергетики у Європі. Кількість замовлень на дахові сонячні системи з кінця лютого зросла більш ніж удвічі.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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