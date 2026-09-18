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Більше половини електроенергії в ЄС виробляють із відновлюваних джерел: які країни в лідерах
У другому кварталі 2026 року 54,1% електроенергії, виробленої в ЄС, отримали з відновлюваних джерел енергії. Це трохи менше порівняно з 54,3% за аналогічний період 2025 року.
Як пише Dilo, про це повідомляє Євростат.
Сонце стало головним джерелом
Найбільшу частку відновлюваної електроенергії в ЄС виробили сонячні електростанції — 41,6%. За рік їхня частка зросла з 37%.
На другому місці була вітрова енергетика — 27,7%, на третьому — гідроенергетика з 22,6%. Ще 7,7% припало на горючі відновлювані джерела, а 0,4% — на геотермальну та інші види енергії.
Які країни в лідерах
Найбільшу частку електроенергії з відновлюваних джерел у другому кварталі 2026 року виробили Латвія — 97,7%; Данія — 94,3%; Хорватія — 92,2%.
У Латвії основними джерелами були гідро- та сонячна енергетика, у Данії — вітрова, а в Хорватії — гідроенергетика.
Найнижчі показники зафіксували у Словаччині — 19,8%; Чехії — 20,9%; на Мальті — 24,5%.
Раніше повідомлялося, що початок війни в Ірані та зростання цін на електроенергію спровокували справжній бум на ринку відновлюваної енергетики у Європі. Кількість замовлень на дахові сонячні системи з кінця лютого зросла більш ніж удвічі.