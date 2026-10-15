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Цены на электроэнергию в Европе: где платят больше всего и какое место занимает Украина

Линии электропередачи
Украина имеет одну из самых низких цен на электроэнергию среди европейских стран / Unsplash

Стоимость газа и электроэнергии в Европе существенно отличается в зависимости от страны. В начале сентября 2026 года самые высокие цены на электроэнергию зафиксировали в Бельгии, Германии и Ирландии, в то время как в Украине она стоила €0,084 за кВтч — самый низкий показатель среди европейских стран.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Euronews.

Где самая дорогая электроэнергия

В начале сентября средняя цена электроэнергии для домохозяйств в столицах стран ЕС составила 0,272 евро за кВтч. Самые высокие тарифы зафиксировали в Бельгии - €0,413 за кВтч, Германии - €0,396 и Ирландии - €0,387.

К странам с высокими ценами также относятся Швейцария €0,386 за кВт·ч, Великобритания €0,383, Италия €0,366, Австрия €0,344 и Чехия €0,343 .

В Украине этот показатель составил €0,084 за кВтч. Среди других стран с более низкими ценами - Венгрия, где электроэнергия стоила €0,103 за кВтч, Черногория - €0,113, Сербия - €0,116 и Мальта - €0,123.

Фото 2 — Цены на электроэнергию в Европе: где платят больше всего и какое место занимает Украина
Инфографика Dilo по данным Euronews (цены указаны в евроцентах)

Как отмечают аналитики, со 2 февраля по 1 сентября 2026 года цены на электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС в среднем выросли на 4,2%.

Что происходит с ценами на газ

На оптовом рынке Европы 13 октября цена газа достигла €87,20 за МВт·ч самого высокого уровня почти за четыре года. До начала конфликта вокруг Ирана она составляла около €32 за МВтч.

В то же время со 2 февраля по 1 сентября 2026 года цены на газ для домохозяйств в столицах стран ЕС в среднем выросли на 12%. Соотношение цен на газ и электроэнергию отличается в зависимости от страны: Швеция и Нидерланды имеют сравнительно низкие или средние тарифы на электроэнергию, но относятся к странам с дорогим газом. В Румынии, Бельгии и Великобритании ситуация обратная .

Фактические суммы в счетах домохозяйств зависят от тарифов поставщиков, объема потребления, условий контрактов, государственной поддержки и температуры воздуха. По мнению специалистов, холодная зима из-за недостаточных запасов может усилить давление на рынок.

Ситуация с запасами газа в ЕС

Что касается запасов газа, то Европа входит в зиму с пониженными показателями. По данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), по состоянию на 3 октября хранилища ЕС были заполнены на 72,4%, что является самым низким показателем для этого времени года с 2011 года. Это делает всю европейскую энергосистему более чувствительной к зимним холодам, чем в предыдущие годы.

Как сообщалось ранее, к началу зимы газовые хранилища Европы могут быть заполнены лишь на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов меньше среднего показателя за пять лет. Из-за дефицита запасов и перебоев с поставкой газ в Европе может оставаться дорогим по меньшей мере до 2027 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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