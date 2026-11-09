250 фермеров Одесщины получат зерновые рукава, еще 1145 — ваучеры

Правительство Италии и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали соглашение о финансировании на 3,5 млн евро для поддержки агропроизводителей Одесской области. Средства будут направлены на зерновые рукава для хранения урожая и ваучеры на семена, удобрения и другие ресурсы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Соглашение подписали посол Италии в Украине Карло Формоза и руководитель офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова во время встречи с первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Денисом Башлыком.

Фермерам передадут 800 зерновых рукавов

В рамках программы 250 фермеров, возделывающих от 100 до 3 000 гектаров земли, получат 800 зерновых рукавов.

Это позволит создать около 200 тысяч тонн дополнительных мощностей для временного хранения зерна.

Получателей уже определили через Государственный аграрный реестр. Передачу рукавов планируют в ноябре 2026 года.

По словам Башлыка, из-за повреждения зернохранилищ и перебоев в логистике аграриям нужны доступные способы хранить урожай непосредственно в хозяйствах. Это позволит избегать вынужденных продаж зерна по невыгодной цене.

Более тысячи фермеров получат ваучеры

Еще 1145 малых и средних фермеров, возделывающих от 10 до 300 гектаров, смогут получить ваучеры.

Их можно использовать для приобретения семян, удобрений и других необходимых сельскохозяйственных ресурсов.

Заявки будут принимать через Государственный аграрный реестр, а сами ваучеры планируют предоставить до начала весенней посевной.

Проект предусматривает оценку потребностей аграриев в мощностях для хранения зерна, анализ повреждений инфраструктуры, а также мониторинг цен и логистики.

Полученные данные должны помочь Минагрополитики планировать дальнейшую поддержку производителей и определить потребность в дополнительной международной помощи.

Напомним, ранее аграрии девяти прифронтовых областей начали безвозмездно получать рукава для временного хранения зерна. Через Государственный аграрный реестр фермеры подали 2319 заявок на 13881 рукав, что соответствует примерно 2,8 млн тонн дополнительных мощностей для хранения.