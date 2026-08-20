Украинские аграрии получат около $10 млн на хранение зерна

Украинские аграрии получат около $10 млн. международного финансирования на рукава для хранения зерна. Средства предоставят ФАО, Европейский Союз, Фонд Говарда Баффетта и другие доноры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду.

По его словам, в целом уже согласовано финансирование примерно на $10 млн.

В частности:

около $700 тыс. предоставит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО);

€1 млн - Европейский Союз;

$6,5 млн - Фонд Говарда Баффетта и другие доноры.

Средства будут направлены на обеспечение аграриев рукавами для хранения зерна.

Такая поддержка становится особенно актуальна на фоне проблем со свободными мощностями для хранения урожая. Из-за усложнения экспорта часть фермеров не может оперативно увольнять склады для нового зерна.

Напомним, фермеры останавливают сбор пшеницы из-за переполненных складов и проблем с экспортом. Самая сложная ситуация сложилась у хозяйств, не имеющих собственных мощностей для длительного хранения урожая.

В целом, прямые убытки от одного масштабного удара по портовой инфраструктуре могут достигать $20-30 млн. В то же время главный экономический риск заключается в потере пропускных возможностей морских путей, сокращении валютных поступлений и росте стоимости экспорта для украинских производителей.