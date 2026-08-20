Українські аграрії отримають близько $10 млн на зберігання зерна

Українські аграрії отримають близько $10 млн міжнародного фінансування на рукави для зберігання зерна. Кошти нададуть ФАО, Європейський Союз, Фонд Говарда Баффетта та інші донори.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду.

За його словами, загалом уже погоджено фінансування приблизно на $10 млн.

Зокрема:

близько $700 тис. надасть Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО);

€1 млн — Європейський Союз;

$6,5 млн — Фонд Говарда Баффетта та інші донори.

Кошти спрямують на забезпечення аграріїв рукавами для зберігання зерна.

Така підтримка стає особливо актуальною на тлі проблем із вільними потужностями для зберігання врожаю. Через ускладнення експорту частина фермерів не може оперативно звільняти склади для нового зерна.

Нагадаємо, фермери зупиняють збір пшениці через переповнені склади та проблеми з експортом. Найскладніша ситуація склалася у господарств, які не мають власних потужностей для довготривалого зберігання врожаю.

Загалом, прямі збитки від одного масштабного удару по портовій інфраструктурі можуть сягати $20-30 млн. Водночас головний економічний ризик полягає у втраті пропускних можливостей морських шляхів, скороченні валютних надходжень і зростанні вартості експорту для українських виробників.