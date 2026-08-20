Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,08

EUR

51,87

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,87

44,77

EUR

52,17

51,90

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські аграрії отримають близько $10 млн на зберігання зерна

Рукави для зберігання зерна
Рукави для зберігання зерна

Українські аграрії отримають близько $10 млн міжнародного фінансування на рукави для зберігання зерна. Кошти нададуть ФАО, Європейський Союз, Фонд Говарда Баффетта та інші донори.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду.

За його словами, загалом уже погоджено фінансування приблизно на $10 млн.

Зокрема:

  • близько $700 тис. надасть Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО);
  • €1 млн — Європейський Союз;
  • $6,5 млн — Фонд Говарда Баффетта та інші донори.

Кошти спрямують на забезпечення аграріїв рукавами для зберігання зерна.

Така підтримка стає особливо актуальною на тлі проблем із вільними потужностями для зберігання врожаю. Через ускладнення експорту частина фермерів не може оперативно звільняти склади для нового зерна.

Нагадаємо, фермери зупиняють збір пшениці через переповнені склади та проблеми з експортом. Найскладніша ситуація склалася у господарств, які не мають власних потужностей для довготривалого зберігання врожаю.

Загалом, прямі збитки від одного масштабного удару по портовій інфраструктурі можуть сягати $20-30 млн. Водночас головний економічний ризик полягає у втраті пропускних можливостей морських шляхів, скороченні валютних надходжень і зростанні вартості експорту для українських виробників. 

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності