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Аграрии девяти прифронтовых областей получат рукава для хранения зерна: какие условия

В Украине началась выдача зерновых рукавов
В Украине началась выдача рукавов для хранения урожая аграриям прифронтовых регионов / Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

В Украине начали бесплатно выдавать рукава для временного хранения зерна аграриям девяти прифронтовых областей. Помощь предназначена для хозяйств, обрабатывающих от 100 до 3 000 гектаров земли и нуждающихся в дополнительных местах для урожая.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Рукава дают возможность хранить зерно непосредственно в хозяйстве и не продавать его вынужденно из-за отсутствия свободных мощностей", - отметил первый замминистра Денис Башлык.

Это важно из-за повреждений зернохранилищ в результате боевых действий и трудностей с экспортом.

Сколько рукавов нужно аграриям

Программа включает Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области. Приоритет предоставляют хозяйствам, инфраструктура которых пострадала из-за боевых действий.

По данным Министерства аграрной политики , аграрии подали через Государственный аграрный реестр 2319 заявок на 13881 рукав . Один рукав вмещает около 200 тонн зерна, так что заявленная потребность соответствует примерно 2,8 млн тонн дополнительных мощностей для хранения.

Помощь оказывают бесплатно. Программа будет реализована международными гуманитарными организациями и Украинским Красным Крестом в сотрудничестве с профильным министерством при поддержке международных доноров.

Дефицит хранилищ может достичь 11 млн тонн

По оценке министерства, к ноябрю дефицит мощностей для хранения зерновых и масличных культур может составить 11 млн. тонн. Среди причин повреждение аграрной инфраструктуры и замедление экспорта.

Рукава должны частично компенсировать нехватку хранилищ, пока Украина работает над восстановлением морского экспорта и расширением альтернативных маршрутов перевозки.

Ранее сообщалось, что Канада готова предоставить Украине дополнительные зерновые рукава для временного хранения урожая. Потребность в таких мощностях выросла из-за российских атак на порты Большой Одессы, которые усложнили экспорт агропродукции и усилили нагрузку на логистику.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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