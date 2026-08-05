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Канада предоставит Украине дополнительные зерновые рукава
Канада готова предоставить Украине дополнительные зерновые рукава для временного хранения урожая. Потребность в таких мощностях выросла из-за российских атак на порты Большой Одессы, которые усложнили экспорт агропродукции и усилили нагрузку на логистику.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия.
Поддержку агропроизводителей обсудили заместитель министра экономики и окружающей среды Денис Башлык и временная поверенная в делах Канады в Украине Кристиан Рой.
Стороны рассмотрели несколько направлений сотрудничества:
- снабжение временных средств для хранения зерна;
- оказание технической помощи;
- развитие общих проектов в сфере агрологистики;
- поддержку переработки агропродукции.
Канадская сторона подтвердила готовность содействовать поставке дополнительных зерновых рукавов. Украина и Канада также договорились ускорить процедуры закупки и доставки оборудования агропроизводителям.
По данным министерства, систематические атаки на портовую инфраструктуру Одессы ограничили возможности морского экспорта, создали дополнительное давление на логистическую систему и увеличили потребность в хранилищах для нового урожая.
Конкретное количество зерновых рукавов, стоимость пособия и сроки поставки в уведомлении не уточнили.
Также Канада может предоставить Украине прямую грантовую поддержку на закупку газа в размере 650 млн. канадских долларов (460,9 долларов США). Финансирование рассматривается в рамках общего пакета канадской помощи Украине в этом году, что должно усилить подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону.