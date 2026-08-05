Канада предоставит Украине дополнительные зерновые рукава

Канада готова предоставить Украине дополнительные зерновые рукава для временного хранения урожая. Потребность в таких мощностях выросла из-за российских атак на порты Большой Одессы, которые усложнили экспорт агропродукции и усилили нагрузку на логистику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия.

Поддержку агропроизводителей обсудили заместитель министра экономики и окружающей среды Денис Башлык и временная поверенная в делах Канады в Украине Кристиан Рой.

Стороны рассмотрели несколько направлений сотрудничества:

снабжение временных средств для хранения зерна;

оказание технической помощи;

развитие общих проектов в сфере агрологистики;

поддержку переработки агропродукции.

Канадская сторона подтвердила готовность содействовать поставке дополнительных зерновых рукавов. Украина и Канада также договорились ускорить процедуры закупки и доставки оборудования агропроизводителям.

По данным министерства, систематические атаки на портовую инфраструктуру Одессы ограничили возможности морского экспорта, создали дополнительное давление на логистическую систему и увеличили потребность в хранилищах для нового урожая.

Конкретное количество зерновых рукавов, стоимость пособия и сроки поставки в уведомлении не уточнили.

Также Канада может предоставить Украине прямую грантовую поддержку на закупку газа в размере 650 млн. канадских долларов (460,9 долларов США). Финансирование рассматривается в рамках общего пакета канадской помощи Украине в этом году, что должно усилить подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону.