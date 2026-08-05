Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,75

44,63

EUR

51,55

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Канада надасть Україні додаткові зернові рукави

Канада надасть Україні додаткові зернові рукави
Канада надасть Україні додаткові зернові рукави

Канада готова надати Україні додаткові зернові рукави для тимчасового зберігання врожаю. Потреба у таких потужностях зросла через російські атаки на порти Великої Одеси, які ускладнили експорт агропродукції та посилили навантаження на логістику.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики і продовольства.

Підтримку агровиробників обговорили заступник міністра економіки та довкілля Денис Башлик і тимчасова повірена у справах Канади в Україні Крістіан Рой.

Сторони розглянули кілька напрямів співпраці:

  • постачання тимчасових засобів для зберігання зерна;
  • надання технічної допомоги;
  • розвиток спільних проєктів у сфері агрологістики;
  • підтримку переробки агропродукції.

Канадська сторона підтвердила готовність сприяти постачанню додаткових зернових рукавів. Україна та Канада також домовилися прискорити процедури закупівлі й доставки обладнання агровиробникам.

За даними міністерства, систематичні атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси обмежили можливості морського експорту, створили додатковий тиск на логістичну систему та збільшили потребу у сховищах для нового врожаю.

Конкретну кількість зернових рукавів, вартість допомоги та строки постачання у повідомленні не уточнили.

Також Канада може надати Україні пряму грантову підтримку на закупівлю газу в розмірі 650 млн канадських доларів (460,9 доларів США). Фінансування розглядають у межах загального пакета канадської допомоги Україні цього року, що має посилити підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності