Канада надасть Україні додаткові зернові рукави

Канада готова надати Україні додаткові зернові рукави для тимчасового зберігання врожаю. Потреба у таких потужностях зросла через російські атаки на порти Великої Одеси, які ускладнили експорт агропродукції та посилили навантаження на логістику.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики і продовольства.

Підтримку агровиробників обговорили заступник міністра економіки та довкілля Денис Башлик і тимчасова повірена у справах Канади в Україні Крістіан Рой.

Сторони розглянули кілька напрямів співпраці:

постачання тимчасових засобів для зберігання зерна;

надання технічної допомоги;

розвиток спільних проєктів у сфері агрологістики;

підтримку переробки агропродукції.

Канадська сторона підтвердила готовність сприяти постачанню додаткових зернових рукавів. Україна та Канада також домовилися прискорити процедури закупівлі й доставки обладнання агровиробникам.

За даними міністерства, систематичні атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси обмежили можливості морського експорту, створили додатковий тиск на логістичну систему та збільшили потребу у сховищах для нового врожаю.

Конкретну кількість зернових рукавів, вартість допомоги та строки постачання у повідомленні не уточнили.

Також Канада може надати Україні пряму грантову підтримку на закупівлю газу в розмірі 650 млн канадських доларів (460,9 доларів США). Фінансування розглядають у межах загального пакета канадської допомоги Україні цього року, що має посилити підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону.