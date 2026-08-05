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Канада надасть Україні додаткові зернові рукави
Канада готова надати Україні додаткові зернові рукави для тимчасового зберігання врожаю. Потреба у таких потужностях зросла через російські атаки на порти Великої Одеси, які ускладнили експорт агропродукції та посилили навантаження на логістику.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики і продовольства.
Підтримку агровиробників обговорили заступник міністра економіки та довкілля Денис Башлик і тимчасова повірена у справах Канади в Україні Крістіан Рой.
Сторони розглянули кілька напрямів співпраці:
- постачання тимчасових засобів для зберігання зерна;
- надання технічної допомоги;
- розвиток спільних проєктів у сфері агрологістики;
- підтримку переробки агропродукції.
Канадська сторона підтвердила готовність сприяти постачанню додаткових зернових рукавів. Україна та Канада також домовилися прискорити процедури закупівлі й доставки обладнання агровиробникам.
За даними міністерства, систематичні атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси обмежили можливості морського експорту, створили додатковий тиск на логістичну систему та збільшили потребу у сховищах для нового врожаю.
Конкретну кількість зернових рукавів, вартість допомоги та строки постачання у повідомленні не уточнили.
Також Канада може надати Україні пряму грантову підтримку на закупівлю газу в розмірі 650 млн канадських доларів (460,9 доларів США). Фінансування розглядають у межах загального пакета канадської допомоги Україні цього року, що має посилити підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону.