Больше возможностей для женщин в бизнесе: Минэкономики, НБУ и ЕБРР подписали меморандум в Риме

На Конференции по восстановлению Украины в Риме Министерство экономики, Национальный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали важный меморандум. Это соглашение открывает новый этап поддержки и развития женского предпринимательства в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Речь идет не только о финансировании, но и о преодолении барьеров, с которыми женщины сталкиваются чаще других: более высокие требования к залогу, более короткие сроки кредитов, более жесткие условия.

Как отметила первый вице-премьер - министерша экономики Украины Юлия Свириденко, запускается новая платформа сотрудничества с НБУ и ЕБРР, чтобы украинские женщины имели больше возможностей для развития собственного бизнеса.

Сотрудничество в рамках платформы предполагает сбор и анализ гендерно-дезагрегированных данных для выявления и преодоления диспропорций в доступе к ресурсам.

Эта инициатива также закрепляет роль стратегического партнера за ЕБРР и поощряет Украину присоединиться к глобальному Кодексу WE Finance для продвижения экономического расширения прав и возможностей женщин.

О Кодексе WE Finance

Кодекс WE Finance является глобальной инициативой в рамках Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi). Ее главная цель – преодоление гендерных разрывов в финансовом обеспечении и доступе к данным. Инициативу поддерживают более 30 денежных учреждений и государственных органов. Она основывается на успешном опыте Великобритании – программе "Инвестирование в женщинах".

Инициатива призывает организации назначать на руководящие должности лидеров, которые занимаются вопросами финансирования женщин.

Каждый третий бизнес в Украине возглавляют женщины

Напомним, директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Пока каждый третий украинский бизнес возглавляют представительницы прекрасного пола. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. За год существенно увеличилось директоров айти компаний, сельхоз сферы и строительных бизнесов.

В Топ-10 крупнейших украинских компаний, которыми руководят женщины, попали "ОККО-Экспресс", "ОККО-Бизнес" "АВ Металл Групп", "Европлюс", "Ашан", "Трейд Энерджи Солюшн" "Экспансия", "Анвитрейд", "Клуб чипсов".

По данным Единого государственного реестра, почти 155 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2024 года. Часть женщин среди всех вновь ФЛП составляет 61%. Больше женщин-предпринимателей на Сумщине, Полтавщине и Хмельнитчине.