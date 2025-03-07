Каждый третий бизнес в Украине возглавляют женщины: какие сферы преобладают

Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Пока каждый третий украинский бизнес возглавляют представительницы прекрасного пола. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. За год существенно увеличилось директоров айти компаний, сельхоз сферы и строительных бизнесов. В общем

Об этом сообщает "Опендатабот".

Доля женщин-директоров стабильно растет

Отмечается, что в сфере айти, которая считалась традиционно мужской, у новых компаний все чаще во главе становятся женщины: за год новых компаний с директорами увеличилось на 69%. Кроме того, на 25% увеличилось количество руководителей бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством.

По данным аналитиков, всего женщины возглавляют около 449 тыс. человек. украинских бизнесов – это почти каждая третья компания. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет.

В каких сферах больше всего руководительниц

Как сообщают в "Опендатабот", женщины-директора преобладают в таких сферах, как:

образование – 70% женщин во главе компаний;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 58%;

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 58%;

туризм — 57%.

В каких регионах больше всего компаний возглавляют женщины

По данным аналитиков, больше всего женщин-директоров в прифронтовых областях: у 37% компаний в Донецкой области, 35% бизнесов в Херсонской области и 34% — в Луганской области.

Также существенно увеличилось директоров в Полтавской области — +24%, Хмельнитчине — +18%, и +11% в Киевской области.

В Топ-10 крупнейших украинских компаний, которыми руководят женщины, попали "ОККО-Экспресс", "ОККО-Бизнес" "АВ Металл Групп", "Европлюс", "Ашан", "Трейд Энерджи Солюшн" "Экспансия", "Анвитрейд", "Клуб чипсов".

По данным Единого государственного реестра, почти 155 тысяч новых ФЛП открыли женщины за 10 месяцев 2024 года. Доля женщин среди всех вновь ФЛП составляет 61%. Больше всего женщин-предпринимателей в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях.