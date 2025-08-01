ТОП-5 украинских ИИ-стартапов, привлекших наибольшие инвестиции после 2022 года

Несмотря на полномасштабную войну и отток иностранных инвесторов из украинской IT-отрасли, отечественные стартапы в сфере искусственного интеллекта с 2022 года смогли привлечь более $20 млн инвестиций. Некоторые из этих компаний появились всего год назад, а изобретение одной из них даже попало в список лучших по версии журнала TIME.

Издание Delo.ua ниже приводит список из пяти таких стартапов.

1. Esper Bionics — $7 млн

Esper Bionics — украинский стартап, разрабатывающий роботизированные протезы. Команда насчитывает более 20 специалистов, большинство из которых инженеры и технические специалисты. Стартап имеет три офиса: в Нью-Йорке, Львове и Берлине.

Украинское производство Esper Bionics. Фото: Facebook-страница компании

Главный офис расположен в Нью-Йорке — там работает бизнес-команда, которая занимается операционной деятельностью и партнерствами. В Берлине специалисты отвечают за разработку электроники и прошивок. Львовский офис сосредоточен на исследованиях и разработках, оборудовании, производстве и отправке протезов для тестирования.

Компания основана в 2019 году Дмитрием Газдой, Анной Белеванцевой, Игорем Ильченко и Борисом Лобановым. Флагманский продукт компании — Bionic Esper Hand Brush — в 2022 году была включена в список лучших изобретений в соответствии с журналом Time. В настоящее время команда работает над следующей версией протеза - технологически более сложной и доступной. Запуск нового поколения готовится в ближайшем будущем.

В июне 2024 года Esper Bionics привлек новый раунд финансирования на сумму $5 млн. Общий объем инвестиций в стартап составил около $7 млн. До 2024 года основным инвестором компании была украинская инвесткомпания SMRK. Также Esper Bionics получил ряд грантов — в частности от Vernadsky Challenge, Украинского фонда стартапов (UFS), Google и американского акселератора Alchemist.

Источник: Facebook-страница Esper Bionics

Основным рынком Esper Bionics остаются США, где компания реализует бионические протезы через систему медицинского страхования. Стоимость одного протеза руки — $22 000, и обычно эта сумма полностью покрывается американской страховкой.

Сотрудница Esper Bionics по работе. Фото: Facebook-страница компании

В конце июля 2025 г. производство Esper Bionics посетили премьер-министр Юлия Свириденко и министр социальной политики Денис Улютин. В ходе визита они объявили о планах правительства запустить государственную программу грантов на бионические протезы.

По словам чиновников, инициатива должна стимулировать появление новых украинских производителей в этой области, а также поощрить такие компании, как Esper Bionics, активнее работать с украинскими пациентами — в частности, военными и гражданскими, потерявшими конечности в результате войны.

2. Portal AI — $5 млн

Portal.AI — стартап серийного предпринимателя Владимира Панченко – прошел путь от ШИ-маркетинга до видеосоцсети. Запущенный в 2024 году проект сначала предлагал AI-решения для автоматизации маркетинга, которыми воспользовались более 500 компаний. Эффективность сервиса превосходила характеристики традиционных рекламных агентств.

CEO Portal.AI Владимир Панченко. Фото с сайта компании

В январе 2025 года стартап кардинально изменил фокус: теперь Portal.AI — это социальная сеть, где ИИ генерирует персонализированные видео по запросу пользователя. Приложение самостоятельно подбирает сценарий, визуал, музыку и оптимальную модель поколения (от Google до Runway или Sora), а также публикует результат. Запрос можно сконструировать как текстом, так и голосом.

Компания собрала дополнительные $5 млн. инвестиций на развитие нового продукта. Панченко называет Portal.AI "видеоаналогом Google Translate для коммуникации и общей креативности" — и верит, что проект имеет потенциал стать соцсетью нового поколения.

3. RedTrack — $3,2 млн

RedTrack — это платформа медиааналитики, которую в 2017 году запустил в Литве украинец Владислав Жовтенко. Несмотря на юридическую регистрацию за границей, в R & D и команде управления Redtrack есть глубокие украинские корни, поэтому стартап часто приписывается украинской A-экосистеме.

Основатель RedTrack Владислав Жовтенко. Фото из открытых источников

Сервис использует искусственный интеллект для анализа рекламных кампаний, обслуживает более 800 клиентов более чем в 100 странах, управляет 60 000 рекламными аккаунтами и помогает генерировать более $2 млрд дохода для своих пользователей.

В октябре 2024 года компания привлекла $3,2 млн в раунде Series A. Раунд возглавил фонд Lead Ventures, также присоединились InstaVC, Iron Wolf Capital и ангельский инвестор Балаж Гандер.

4. Osavul — $3 млн

Osavul — украинский стартап в сфере медиааналитики, который привлек $3 млн от трех венчурных фондов. Его решения на базе ИИ помогают выявлять информационные кампании и скоординированные атаки в социальных сетях, анализируя сотни публикаций в реальном времени.

Osavul основали Дмитрий Билаш и Дмитрий Плешаков — серийные предприниматели, создавшие в 2019 году Captain Growth (аналитика рекламы в Facebook и Google) и продавшие его за $4 млн.

Основатели Osavul Дмитрий Билаш и Дмитрий Плешаков. Фото с сайта компании

Продукт уже пользуется СНБО и Минобороны Украины, а также НАТО в рамках совместного исследования. Новый продукт Osavul объединяет два ключевых решения:

CommSecure – выявляет нарративы в соцсетях и публичных чатах;

CIB Guard – анализирует публичные страницы, ищет ботов и определяет признаки скоординированных действий.

Инструменты работают на базе больших языковых моделей (LLM) с миллиардами параметров — по той же архитектуре, что и ChatGPT. Модели поддерживают украинский, английский, русский, польский и французский языки и могут классифицировать тексты, распознавать эмоции, манипуляции и фейки.

В 2023 году Osavul помог выявить более 600 информационных угроз. Компания уже имеет около 500 клиентов и пользователей.

5. Swarmer — $2,7 млн

Украинский оборонный стартап Swarmer основали в мае 2023 года Сергей Куприенко и Алекс Финк. Основным продуктом компании является программное обеспечение Styx AI, которое позволяет одному оператору управлять роем 10-15 беспилотников одновременно. Это значительно повышает эффективность операций беспилотников на поле битвы.

Соучредитель Swarmer Сергей Куприенко. Фото с его Facebook-страницы

В перспективе технология позволит масштабировать управление до сотен дронов. По словам Куприенко в интервью Reuters, система использует ИИ, обучающий каждый дрон планировать собственные действия и взаимодействовать с другими участниками роя — без постоянного контроля со стороны человека.

В сентябре 2024 года компания привлекла $2,7 млн. от американских инвесторов. Ранее Swarmer уже получила грант от фонда из Соединенных Штатов D3, одним из партнеров которого является бывший CEO Google Эрик Шмидт. Стандартный чек фонда — $125 000.

Напомним, как Минцифры внедряет искусственный интеллект в правительстве.