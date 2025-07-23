Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Наличный курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,20

49,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ИИ помогает говорить: как работает украинское приложение для людей с ДЦП и раненых воинов

EYA, стартап, проблемы с речью
На фото соучредитель стартапа EYA Сергей Рыльский. Источник: сайт EYA

Миллионы людей в мире сталкиваются с нарушениями речи из-за разных заболеваний. Украинский стартап EYA (Enhance Your Ability) разработал технологию, которая не только облегчает коммуникацию, но открывает возможность учиться в университетах и полноценно работать.

Как пишет Delo.ua, об этом во время онлайн-мероприятия "Как работать в режиме superhuman благодаря AI" рассказал соучредитель стартапа EYA Сергей Рыльский.

Рильский отмечает, что на сегодняшний день едва ли не единственным решением для людей с проблемами речи являются айтрекеры (eye trackers). Их применяют для диагностики и реабилитации речевых нарушений, особенно когда человек испытывает трудности в общении из-за поражения речевых центров. Айтрекинг позволяет отслеживать движение глаз и определять фокус внимания, что помогает оценить понимание языка и выявить участки, требующие коррекции.

"Но они очень дорогие — айтрекеры стоят более 15 тысяч евро. С их помощью можно выбирать слова или карточки, руководя взглядом. За последние 4 года в Украине из тысяч детей только 10 получили такие устройства. И даже эти устройства — медленные и неудобные. Коммуникация длится слишком долго, а синтезированная речь звучит неестественно", — отмечает Рыльский.

Новейшая разработка украинцев

Он объясняет, что с этой проблемой пришлось столкнуться также его семье, ведь дочь Сергея Рыльского, 5-летняя Ярина, страдает церебральным параличом. По этой болезни ребенок не может говорить и управлять своим телом.

"Чтобы помочь людям с подобными проблемами мы создали Enhance Your Ability. Это приложение, которое призвано дать людям возможность учиться, общаться, развиваться, поступать в университеты и жить полноценной жизнью", — рассказывает соучредитель EYA.

По его словам, этот инструмент позволяет совершенствовать скорость речи: система анализирует контекст разговора, помнит предыдущие выборы, предлагает вероятные слова и фразы. Рыльский добавляет, что пользователю не нужно искать карточку среди тысяч – система предлагает соответствующее прямо на экране.

"Второе инновационное решение  это синтез голоса. Мы сотрудничаем со стартапом Respeecher, который озвучивал голливудские фильмы. Их технологии дадут нашим детям и воинам доступ к естественному украинскому голосу. Уже сейчас работает веб-версия EYA - она доступна на всех платформах: iOS, Android, Windows, macOS. Есть модули для детей и взрослых, завершается работа над AI-модулем", — подчеркивает Сергей Рыльский.

Напомним, как Минцифры внедряет искусственный интеллект в правительстве.

Автор:
Алик Сахно