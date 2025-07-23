ИИ помогает говорить: как работает украинское приложение для людей с ДЦП и раненых воинов

Миллионы людей в мире сталкиваются с нарушениями речи из-за разных заболеваний. Украинский стартап EYA (Enhance Your Ability) разработал технологию, которая не только облегчает коммуникацию, но открывает возможность учиться в университетах и полноценно работать.

Как пишет Delo.ua, об этом во время онлайн-мероприятия "Как работать в режиме superhuman благодаря AI" рассказал соучредитель стартапа EYA Сергей Рыльский.

Рильский отмечает, что на сегодняшний день едва ли не единственным решением для людей с проблемами речи являются айтрекеры (eye trackers). Их применяют для диагностики и реабилитации речевых нарушений, особенно когда человек испытывает трудности в общении из-за поражения речевых центров. Айтрекинг позволяет отслеживать движение глаз и определять фокус внимания, что помогает оценить понимание языка и выявить участки, требующие коррекции.

"Но они очень дорогие — айтрекеры стоят более 15 тысяч евро. С их помощью можно выбирать слова или карточки, руководя взглядом. За последние 4 года в Украине из тысяч детей только 10 получили такие устройства. И даже эти устройства — медленные и неудобные. Коммуникация длится слишком долго, а синтезированная речь звучит неестественно", — отмечает Рыльский.

Новейшая разработка украинцев

Он объясняет, что с этой проблемой пришлось столкнуться также его семье, ведь дочь Сергея Рыльского, 5-летняя Ярина, страдает церебральным параличом. По этой болезни ребенок не может говорить и управлять своим телом.

"Чтобы помочь людям с подобными проблемами мы создали Enhance Your Ability. Это приложение, которое призвано дать людям возможность учиться, общаться, развиваться, поступать в университеты и жить полноценной жизнью", — рассказывает соучредитель EYA.

По его словам, этот инструмент позволяет совершенствовать скорость речи: система анализирует контекст разговора, помнит предыдущие выборы, предлагает вероятные слова и фразы. Рыльский добавляет, что пользователю не нужно искать карточку среди тысяч – система предлагает соответствующее прямо на экране.

"Второе инновационное решение — это синтез голоса. Мы сотрудничаем со стартапом Respeecher, который озвучивал голливудские фильмы. Их технологии дадут нашим детям и воинам доступ к естественному украинскому голосу. Уже сейчас работает веб-версия EYA - она доступна на всех платформах: iOS, Android, Windows, macOS. Есть модули для детей и взрослых, завершается работа над AI-модулем", — подчеркивает Сергей Рыльский.

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