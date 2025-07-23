ШІ, що допомагає говорити: як працює український застосунок для людей із ДЦП та поранених воїнів

Мільйони людей у світі стикаються з порушеннями мовлення через різні захворювання. Український стартап EYA (Enhance Your Ability) розробив технологію, яка не лише полегшує комунікацію, а й відкриває можливість навчатися в університетах і повноцінно працювати.

Як пише Delo.ua, про це під час онлайн-заходу "Як працювати в режимі superhuman завдяки AI" розповів співзасновник стартапу EYA Сергій Рильський.

Рильський зазначає, що на сьогодні чи не єдиним рішенням для людей з проблемами мовлення є айтрекери (eye trackers). Їх застосовують для діагностики та реабілітації мовних порушень, особливо коли людина має труднощі зі спілкуванням через ураження мовних центрів. Айтрекінг дає змогу відстежувати рух очей і визначати фокус уваги, що допомагає оцінити розуміння мови та виявити ділянки, які потребують корекції.

"Але вони надзвичайно дорогі — айтрекери коштують понад 15 тисяч євро. За їх допомогою можна обирати слова чи картки, керуючи поглядом. За останні 4 роки в Україні з тисяч дітей лише 10 отримали такі пристрої. І навіть ці пристрої — повільні й незручні. Комунікація триває надто довго, а синтезоване мовлення звучить неприродно", — зазначає Рильський.

Новітня розробка українців

Він пояснює, що з цією проблемою довелося зіштовхнутися також його сім’ї, адже донька Сергія Рильського, 5-річна Ярина, страждає на церебральний параліч. Через цю хворобу дитина не може говорити й керувати своїм тілом.

"Щоб допомогти людям з подібними проблемами ми створили Enhance Your Ability. Це застосунок, який покликаний дати змогу людям навчатися, спілкуватися, розвиватися, вступати до університетів і жити повноцінним життям", — розповідає співзасновник EYA.

За його словами, цей інструмент дозволяє вдосконалювати швидкість мовлення: система аналізує контекст розмови, пам’ятає попередні вибори, пропонує найімовірніші слова та фрази. Рильський додає, що користувачеві не треба шукати картку серед тисяч — система пропонує відповідне прямо на екрані.

"Друге інноваційне рішення — це синтез голосу. Ми співпрацюємо зі стартапом Respeecher, який озвучував голлівудські фільми. Їхні технології дадуть нашим дітям і воїнам доступ до природного українського голосу. Вже зараз працює вебверсія EYA — вона доступна на всіх платформах: iOS, Android, Windows, macOS. Є модулі для дітей і дорослих, завершується робота над AI-модулем", — підкреслює Сергій Рильський.

Нагадаємо, як Мінцифри впроваджує штучний інтелект в уряді.