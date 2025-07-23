Как Минцифры внедряет искусственный интеллект в правительстве

Министерство цифровой трансформации Украины внедряет инструменты повышения эффективности работы также в других ведомствах. В частности, уже активно применяется искусственный интеллект.

Об этом, как пишет Delo.ua , во время открытой дискуссии "Как Минцифра строит эффективное министерство в мире" рассказал Алексей Подолев — консультант министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Минцифры активно внедряет систему OKR (Objectives and Key Results) — это методология постановки и отслеживания целей, которую могут использовать как отдельные люди или команды, так и целые организации или даже экосистемы.

"Пример — команда юристов, которая начала использовать искусственный интеллект. Раньше они тратили кучу времени на анализ правовых актов в сфере цифровизации. Это была монотонная, не творческая работа. Теперь 100% документов, поступающих на цифровую экспертизу, предварительно анализирует ИИ. Юрист только проверяет и подписывает. Благодаря этому команда высвободила время на создание новых механизмов, дающих больше ценности гражданам", — объясняет Подолев.

Где и как применяется OKR

Он добавляет, что OKR сегодня используют девять государственных органов. По его словам, все началось с СНБО, где он отвечал за стратегическое планирование. Далее — Минцифра, Министерство стратегических отраслей, Минобороны, Минветеранов, ГСЧС, Минэкономики, Минмолодежьспорта.

"И важно: это не "приходить и учить". Это — много встреч, получение согласия министров и заместителей, преодоление сопротивления, выслушивание критики. Главное — заставить людей задуматься: "Где я есть? Куда иду?" И дать им свободу планировать то, что действительно ведет к совместной миссии. Похожая ситуация — с компаниями, работающими в сфере ИИ. Там тоже формируются государственные политики, и эта методология позволяет привлекать стейкхолдеров", — говорит Алексей Подолев.

Также он уточняет, что проводятся еженедельные встречи в министерствах, во время которых Минцифри помогает модерировать встречи и объяснять контекст — чтобы было понимание, двигаются ли команды в правильном направлении.

"Мы создали систему целей и трекинга. Формула максимально проста: я ставлю цель, и ее можно оценить через ключевые результаты. Цели должны вдохновлять, начинаться со слов "я хочу..." и отвечать на вопрос: что делать? Ключевые результаты — это критерии, по которым можно определить, достигнута ли цель, и насколько" — резюмирует консультант министра цифровой трансформации.

Напомним, искусственный интеллект скоро станет must-have для компаний — эксперт предупреждает, сколько времени осталось.