Покупатели переходят на ИИ-агрегаторы: более 70% больше не ищут одежду напрямую у брендов

Вертикальные агрегаторы на основе искусственного интеллекта фундаментально меняют опыт потребителей. Вместо того чтобы заходить в приложение H&M или Zara за одеждой, потребитель находит необходимый товар на единой платформе. На сегодняшний день 71% пользователей предпочитают именно ИИ-агрегаторы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование компании Devlight.

Универсальное ИИ-приложение автоматизирует весь путь пользователя в пределах одной сферы: например, в моде – от поиска вдохновения до покупки и доставки товара. Их особенность заключается в интеграционных слоях и агентных оркестраторах:

Интеграционный слой — это "клей", объединяющий все данные компании, старые и новые программы, рабочие процессы и правила. Он гарантирует, что ИИ видит полную картину, а не только отрывок информации.

Агентный оркестратор — надстройка, «управляющая» действиями ШИ-агентов в разных ситуациях. Это целая система, понимающая контекст и правильно распределяющая задачи между "умными" компонентами.

"Это смещение переносит лояльность потребителя с бренда, например, Nike, на платформу: например, Google Shopping AI. Платформа становится основным владельцем отношений, а отдельные бренды превращаются в поставщиков в экосистеме агрегатора", — говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что такой технологический подход уже оценили 71% потребителей, желающих, чтобы генеративный ИИ был интегрирован в их опыт покупок, а 68% пользователей конкретно желают иметь единый центр, агрегирующий варианты из разных источников.

"Это предоставляет платформе огромную власть формировать выбор потребителя. Алгоритм ИИ определяет, какие товары, услуги или бренды будут показаны и как они будут представлены. Это может сузить выбор потребителя, одновременно повышая его удовлетворенность, поскольку варианты гиперперсонализированы", — отмечают в тексте исследования.

Кроме того, такая динамика естественно ведет к концентрации рынка. Платформы, контролирующие процесс поиска, становятся новыми "вратарями".

Напомним, искусственный интеллект скоро станет must-have для компаний — эксперт предупреждает, сколько времени осталось.