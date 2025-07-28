Бионические протезы станут доступнее: правительство планирует запустить гранты на протезирование

Правительство Украины анонсировало кардинальные изменения в подходе к протезированию, в частности, планирует запустить грантовые программы для развития производства современных бионических протезов.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что протезирование является одной из ключевых задач в сфере социальной политики.

Она также выразила надежду на развитие рынка протезирования в Украине и увеличение количества отечественных производителей и добавила, что правительство планирует запустить гранты на бионические протезы.

В ходе визита на предприятие Esper Bionics, специализирующееся на производстве бионических протезов, Свириденко и министр социальной политики Денис Улютин ознакомились с инновационными украинскими технологиями. Компания Esper Bionics успешно вышла на международный уровень, открыв офисы в Нью-Йорке и Берлине.

Esper Hand – новое поколение протезов

Флагманский продукт Esper Bionics – бионическая кисть Esper Hand попала в список лучших изобретений по версии TIME. Новое поколение протезов, которое готовится к запуску, будет технологически усовершенствованным и доступным по цене. Это будет соответствовать предельной стоимости протезов, установленной государством, для бесплатного обеспечения протезами лиц с инвалидностью и военных, получивших ампутации в результате участия в боевых действиях.

На этой неделе также прошли встречи со специалистами по реабилитации, производителями и руководителями реабилитационных центров. По результатам Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и Министерство здравоохранения определят четкий план урегулирования проблемных вопросов.

Ключевые задачи для системы протезирования

Денис Улютин подчеркнул, что система протезирования должна стать частью полного маршрута реабилитации человека.

Протезирование как часть реабилитации с четким маршрутом: от момента ампутации до подбора протеза, обучения пользованию, сопровождению и возвращению человека к полноценной жизни. Включая роль общин в адаптации, сопровождении и трудоустройстве человека после установления протеза.

Прозрачное ценообразование на каждом этапе помощи, которое позволит более эффективно тратить средства и охватить большее количество людей, которые проходят путь протезирования.

Государственная поддержка развития украинских производителей протезов для системного обеспечения людей качественным современным протезированием.

Напомним, за первые два месяца 2025 года в рамках государственной программы протезирования 18,6 тысяч украинцев получили более 58,5 тысячи средств реабилитации.