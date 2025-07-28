Біонічні протези стануть доступнішими: уряд планує запустити гранти на протезування

Уряд України анонсував кардинальні зміни у підході до протезування, зокрема, планує запустити грантові програми для розвитку виробництва сучасних біонічних протезів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що протезування є одним із ключових завдань у сфері соціальної політики.

Вона також висловила сподівання на розвиток ринку протезування в Україні та збільшення кількості вітчизняних виробників, та додала, що уряд планує запустити гранти на біонічні протези.

Під час візиту на підприємство Esper Bionics, що спеціалізується на виробництві біонічних протезів, Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін ознайомилися з інноваційними українськими технологіями. Компанія Esper Bionics успішно вийшла на міжнародний рівень, відкривши офіси в Нью-Йорку та Берліні.

Esper Hand - нове покоління протезів

Флагманський продукт Esper Bionics — біонічна кисть Esper Hand потрапила до списку кращих винаходів за версією TIME. Нове покоління протезів, яке зараз готується до запуску, буде технологічно вдосконаленим та доступнішим за ціною. Це відповідатиме граничній вартості протезів, встановленій державою, для безоплатного забезпечення протезами осіб з інвалідністю та військових, які отримали ампутації внаслідок участі у бойових діях.

Цього тижня також відбулися зустрічі із фахівцями з реабілітації, виробниками та керівниками реабілітаційних центрів. За результатами, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України і Міністерство охорони здоров’я визначать чіткий план врегулювання проблемних питань.

Ключові завдання для системи протезування

Денис Улютін наголосив, що система протезування має стати частиною повного маршруту реабілітації людини. Наразі у фокусі роботи Мінсоцполітики за цим напрямом три ключові завдання:

Протезування як частина реабілітації — з чітким маршрутом: від моменту ампутації до підбору протеза, навчання користуванню, супроводу й повернення людини до повноцінного життя. Включаючи роль громад щодо адаптації, супроводу та працевлаштування людини після встановлення протеза.

Прозоре ціноутворення на кожному етапі допомоги, яке дозволить ефективніше витрачати кошти й охопити більшу кількість людей, які проходять шлях протезування.

Державна підтримка розвитку українських виробників протезів задля системного забезпечення людей якісним сучасним протезуванням.

Нагадаємо, за перші два місяці 2025 року в межах державної програми протезування 18,6 тисячі українців отримали понад 58,5 тисяч засобів реабілітації.