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Безоплатне протезування: за чотири місяці українці отримали засобів реабілітації на понад 1,5 млрд грн

чоловік, крісло-колісне
Державна програма протезування передбачає не лише отримання високоякісних протезів та інших засобів реабілітації. / Freepik

Протягом квітня 2025 року понад 9 тисяч українців отримали майже 30 тисяч допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) — на це держава спрямувала більше 350 мільйонів гривень. Загалом за 4 місяці року в межах державної програми протезування близько 37 тисяч українців забезпечено майже 130 тисячами допоміжних засобів реабілітації на загальну суму понад 1,5 мільярди гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Найбільше засобів реабілітації за січень-квітень цього рокувидали в таких регіонах:

  • Житомирська область (10 345 засобів реабілітації отримали 2 860 осіб); 
  • Дніпропетровська область (10 084 засоби реабілітації отримали 2 798 осіб); 
  • Львівська область (9 781 засіб реабілітації отримали 2 789 осіб); 
  • Харківська область (8 707 засобів реабілітації отримали 2 407 осіб); 
  • Вінницька область (8 491 засіб реабілітації отримали 2 602 осіб); 
  • Тернопільська область (8 420 засобів реабілітації отримали 2 253 особи).

"Державна програма протезування передбачає не лише отримання високоякісних протезів та інших засобів реабілітації, а й послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. І для нас дуже цінно та важливо, аби всі люди - цивільні чи військові, яким потрібна відповідна допомога для відновлення, отримували її якісно та вчасно", — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За даними відомства, з початку року більше 1200 людей з інвалідністю скористалися послугою з ремонту майже 1500 допоміжних засобів реабілітації, на це з держбюджету було виділено близько 52 мільйонів гривень.

Нагадаємо, за перші два місяці 2025 року в межах державної програми протезування 18,6 тисячі українців отримали  понад 58,5 тисяч засобів реабілітації.

Автор:
Тетяна Ковальчук