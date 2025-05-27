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Безвозмездное протезирование: за четыре месяца украинцы получили средств реабилитации более чем на 1,5 млрд грн

человек, кресло-колесное
Государственная программа протезирования предусматривает не только получение высококачественных протезов и других реабилитационных средств. / Freepik

В течение апреля 2025 более 9 тысяч украинцев получили почти 30 тысяч вспомогательных средств реабилитации (ДЗР) — на это государство направило более 350 миллионов гривен. Всего за 4 месяца года в рамках государственной программы протезирования около 37 тысяч украинцев обеспечено почти 130 тысяч вспомогательных средств реабилитации на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики Украины.

Больше всего средств реабилитации за январь-апрель этого года выдали в следующих регионах:

  • Житомирская область (10345 средств реабилитации получили 2860 человек);
  • Днепропетровская область (10084 средства реабилитации получили 2798 человек);
  • Львовская область (9781 средство реабилитации получили 2789 человек);
  • Харьковская область (8707 средств реабилитации получили 2407 человек);
  • Винницкая область (8491 средство реабилитации получили 2602 человек);
  • Тернопольская область (8420 средств реабилитации получили 2253 человека).

"Государственная программа протезирования предусматривает не только получение высококачественных протезов и других средств реабилитации, но и услуги по их ремонту, замене и обслуживанию. И для нас очень ценно и важно, чтобы все люди — гражданские или военные, которым нужна соответствующая помощь для восстановления, получали ее качественно и вовремя", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По данным ведомства, с начала года более 1200 человек с инвалидностью воспользовались услугой ремонта почти 1500 вспомогательных средств реабилитации, на это из госбюджета было выделено около 52 миллионов гривен.

Напомним, за первые два месяца 2025 года в рамках государственной программы протезирования 18,6 тысячи украинцев получили более 58,5 тысяч средств реабилитации.

Автор:
Татьяна Ковальчук