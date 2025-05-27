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Безвозмездное протезирование: за четыре месяца украинцы получили средств реабилитации более чем на 1,5 млрд грн
В течение апреля 2025 более 9 тысяч украинцев получили почти 30 тысяч вспомогательных средств реабилитации (ДЗР) — на это государство направило более 350 миллионов гривен. Всего за 4 месяца года в рамках государственной программы протезирования около 37 тысяч украинцев обеспечено почти 130 тысяч вспомогательных средств реабилитации на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики Украины.
Больше всего средств реабилитации за январь-апрель этого года выдали в следующих регионах:
- Житомирская область (10345 средств реабилитации получили 2860 человек);
- Днепропетровская область (10084 средства реабилитации получили 2798 человек);
- Львовская область (9781 средство реабилитации получили 2789 человек);
- Харьковская область (8707 средств реабилитации получили 2407 человек);
- Винницкая область (8491 средство реабилитации получили 2602 человек);
- Тернопольская область (8420 средств реабилитации получили 2253 человека).
"Государственная программа протезирования предусматривает не только получение высококачественных протезов и других средств реабилитации, но и услуги по их ремонту, замене и обслуживанию. И для нас очень ценно и важно, чтобы все люди — гражданские или военные, которым нужна соответствующая помощь для восстановления, получали ее качественно и вовремя", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
По данным ведомства, с начала года более 1200 человек с инвалидностью воспользовались услугой ремонта почти 1500 вспомогательных средств реабилитации, на это из госбюджета было выделено около 52 миллионов гривен.
Напомним, за первые два месяца 2025 года в рамках государственной программы протезирования 18,6 тысячи украинцев получили более 58,5 тысяч средств реабилитации.