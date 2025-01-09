Минсоцполитики запустило онлайн-платформу о программе бесплатного протезирования

Министерство социальной политики Украины совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью объявило о запуске онлайн-платформы, где собрана вся актуальная информация о государственной программе протезирования.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Эта программа позволяет украинцам бесплатно получать высококачественные протезы, другие реабилитации, а также услуги по ремонту, замене и обслуживанию. Новая платформа содержит детальный алгоритм действий для участия в программе – от подачи заявления до получения протезов.

По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, в 2024 году государство обеспечило протезами около 11,5 тысячи граждан, а еще 4,5 тысячи получили компенсацию за приобретенные средства реабилитации.

"Это значительные цифры, свидетельствующие о том, что наши люди нуждаются в помощи. Важной составляющей в ее получении является возможность найти максимально полную информацию о бесплатной программе протезирования и обеспечения средствами реабилитации, ведь это залог предоставления качественной помощи и поддержки", — отметила Жолнович.

Что доступно на платформе:

описание видов средств реабилитации и метод их получения;

информация о компенсациях за самостоятельно приобретенные изделия;

детали по ремонту и обслуживанию протезов.

Ресурс будут регулярно обновляться в соответствии с изменениями в государственной программе и новыми запросами пользователей.

Запуск платформы является частью усилий правительства по обеспечению граждан доступными и качественными услугами в области реабилитации.

Посетить платформу можно по ссылке: protez.msp.gov.ua .

Добавим, в Украине создали уникальный протез, способный понимать намерения пользователя с помощью искусственного интеллекта. Разработчики уже тестируют прототип, а в 2025 году планируют выработать версию для рынка. которые считывают сигналы с мышц, позволяя протезу реагировать на желание пользователя почти так же естественно, как собственная рука.