В Украине был разработан протез, который может понимать намерения пользователя

В Украине был создан уникальный протез, способный понимать намерения пользователя с помощью искусственного интеллекта. Разработчики уже тестируют прототип, а на следующий год планируют выработать версию для рынка.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Новая система управления MARS, разработанная компанией Esper Bionics, являющейся участником Brave1, использует специальные сенсоры, считывающие сигналы с мышц, позволяя протезу реагировать на желания пользователя почти так же естественно, как собственная рука.

Инновационный подход делает управление протезом интуитивным, что в будущем открывает возможности для управления другими устройствами, такими как дронами.

Пользователь сможет контролировать дрон, изменяя положение протеза в пространстве и напрягая разные мышцы. Принцип работы похож на компьютерную мышь: движение руки задает направление полета, а мышечные сигналы выполняют функции "кнопок".

Напомним, в июне Esper Bionics привлек $5 млн для расширения производства, команды и исследований и разработок (R&D). В команде Esper Bionics работает 55 человек в Украине, Германии и США. За последние полтора года команда увеличилась более чем в два раза.

По состоянию на июнь 2024 года, компания имеет производства в Киеве и Берлине, где производит 30 протезов в месяц или более 300 в год, однако до конца года компания планирует выйти на 500.

В компании отмечают, что в стране, которой нужен бионический протез руки, могут заполнить форму на сайте Esper for Ukraine. После этого представитель компании проконсультирует о дальнейших действиях.