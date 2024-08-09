Производители бионических протезов смогут стать резидентами Дія.City

Кабинет министров Украины принял решение о расширении перечня видов деятельности, которые могут быть представлены в пространстве для ИТ-компаний "Дія.City". Теперь резидентами этого специального правового и налогового режима смогут становиться компании, занимающиеся производством бионических протезов.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В частности, к Дія.City смогут присоединяться организации, специализирующиеся на разработке, реализации, обслуживании и ремонте бионических протезов. Это решение будет способствовать стимулированию развития рынка бионических протезов в Украине, где таких компаний очень мало.

В то же время потребность в протезировании среди украинцев остается высокой и составляет десятки тысяч человек.

"Компании, которые присоединятся к Дія.City, получат благоприятные налоговые условия и возможности привлекать инвестиции. Это ускорит развитие индустрии, и бионические протезы станут более доступными для людей с ампутациями", — написал глава ведомства Михаил Федоров.

По его словам, сейчас в Украине количество людей с ампутациями конечностей может достигать 100 тысяч, а бионические протезы — это лучшее для них решение, восстанавливающее большинство функций потерянной конечности.

"Сейчас спрос значительно превышает предложение, а резидентство в Дія.City даст производителям пользоваться всеми возможностями пространства для развития и масштабирования", — добавил Федоров.

Напомним, что в мае при поддержке немецкого правительства во Львове открыли крупнейший в стране центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, обеспечивающий протезами более 1200 пациентов в год. Центр оборудован новейшим оборудованием (AFT, Romedis) для изготовления протезов верхних и нижних конечностей.

Кроме того, в Бородянке, что в Киевской области планируют создать украинско-польский центр протезирования для ветеранов. Согласно планам, пациенты будущего совместного центра смогут получать протезирование и проходить реабилитацию. А в дальнейшем такой центр сможет стать национальным институтом, который будет иметь свои филиалы по всей Украине.