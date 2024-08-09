Виробники біонічних протезів зможуть стати резидентами Дія.City

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розширення переліку видів діяльності, що можуть бути представлені в просторі для ІТ-компаній Дія.City. Відтепер резидентами цього спеціального правового та податкового режиму зможуть ставати компанії, які займаються виробництвом біонічних протезів.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Зокрема, до Дія.City зможуть приєднуватися організації, що спеціалізуються на розробці, реалізації, обслуговуванні та ремонті біонічних протезів. Це рішення сприятиме стимулюванню розвитку ринку біонічних протезів в Україні, де наразі таких компаній дуже мало.

Водночас, потреба в протезуванні серед українців залишається високою, і становить десятки тисяч осіб.

"Компанії, які доєднаються до Дія.City, отримають сприятливі податкові умови та можливості залучати інвестиції. Це прискорить розвиток індустрії, й біонічні протези стануть доступнішими для людей з ампутаціями", - написав очільник відомства Михайло Федоров.

За його словами, зараз в Україні кількість людей з ампутаціями кінцівок може сягати 100 тисяч, а біонічні протези — це найкраще для них рішення, яке відновлює більшість функцій втраченої кінцівки.

"Зараз попит значно перевищує пропозицію, а резидентство в Дія.City дасть виробникам користуватись усіма можливостями простору для розвитку та масштабування", - додав Федоров.

Нагадаємо, що у травні за підтримки німецького уряду у Львові відкрили найбільший в країні центр протезування та ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме протезами понад 1200 пацієнтів на рік. Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.

Крім того, у Бородянці, що на Київщині планують створити українсько-польський центр протезування для ветеранів. Згідно з планами, пацієнти майбутнього спільного центру матимуть змогу отримувати протезування і проходити реабілітацію. А у подальшому такий центр зможе стати національною інституцією, яка матиме свої філіали по всій Україні.