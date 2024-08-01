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Оборонные технологии: более 200 defense-tech компаний присоединились к "Дія.City"

Оборонные технологии: более 200 defense-tech компаний присоединились к "Дія.City"
Фото: ua.depositphotos.com

В "Дія.City" присоединились более 200 компаний, работающих в сфере оборонных технологий. Среди них есть как украинские, так и международные разработчики, занимающиеся созданием технологий для разминирования, автоматизации дронов и подготовки военных операторов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

“В прошлом году Правительство расширило виды деятельности в пространстве "Дія.City", чтобы лучшими условиями для развития технологического бизнеса пользовались и defense-tech компании. За это время к пространству присоединились уже 200+ таких компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования», — отметили в Минцифри.

Среди приобщившихся к инициативе компаний ведомство выделяет:

  • Ailand Systems – разработчик разумных дронов для разминирования территорий.
  • Auterion – международная ІТ-компания, создающая программно-аппаратные решения для автоматизации дронов.
  • Sokil Defense System – специализируется на разработке решений для подготовки операторов гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
  • SkyRIPer — команда, разрабатывающая беспилотные системы, включая FPV-дроны и наземные комплексы управления.
  • Ukrspecsystems – производитель беспилотных летательных аппаратов и авиационных систем.
  • UADamage – платформа для автоматического дистанционного зондирования с помощью спутников и дронов.

Напомним, что "Дія.City" является правовым и налоговым пространством, созданным для содействия развитию ІТ-бизнеса в Украине. Проект был запущен 8 февраля 2022 по инициативе Минцифры и при участии представителей ИТ-индустрии. В пространстве действует комплекс налоговых и правовых стимулов для развития технологического потенциала Украины.

В апреле 2022 года Кабинет Министров позволил присоединиться к "Дія.City" технологическим компаниям, связанным с производством продуктов для использования в оборонной, промышленной и бытовой сферах, международных платежных системах и облачных решениях.

В июле 2023 года правительство расширило список видов деятельности, которая стимулируется в рамках "Дія.City": резидентами этого режима теперь могут быть не только компании-производители, но и компании, занимающиеся проектированием или ремонтом беспилотников или комплектующих к ним, а также компании, обучающие управлять беспилотниками.

В феврале 2024 года сообщалось, что к инициативе присоединились более 100 defense-tech компаний, среди которых Quantum Systems, Jupiter Aircraft, Ailand Systems и другие.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Екатерина Краснодомская