Производителям дронов разрешили присоединяться к "Дія.City"

Кабинет министров расширил список квалифицированных видов деятельности, осуществление которых стимулируется в рамках правового режима "Дія.City". Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Теперь резидентами этого пространства смогут стать не только компании-производители, но и компании, занимающиеся проектированием или ремонтом беспилотных воздушных, водных, наземных беспилотников или комплектующих к ним, а также компании, которые учат управлять беспилотниками.

"Сейчас производство дронов - очень важно для поддержки нашей армии. Это наша безопасность и сохраненные жизни украинских воинов. Поэтому мы инициировали, а правительство поддержало решение предоставить всем работающим в сфере производства беспилотников возможность пользоваться преимуществами уникального правового и налогового пространства "Дія. Сity", - отметил замминистра Александр Борняков.

Отмечается, что это позволит компаниям и разработчикам пользоваться всеми преимуществами "Дія.City", в частности, более низкими налогами, инструментами для венчурного инвестирования и гибкой формой найма – GIG-контрактами. В настоящее время к этому режиму присоединились более 30 компаний из сферы defence-tech.

"Дія.City" является правовым и налоговым пространством, созданным для содействия развитию IT-бизнеса в Украине. Проект был запущен 8 февраля 2022 года по инициативе Минцифры и при участии представителей IT-индустрии. В пространстве действует комплекс налоговых и правовых стимулов для развития технологического потенциала Украины.

В апреле прошлого года правительство разрешило присоединиться к "Дія.City" технологическим компаниям, связанным с производством продуктов для использования в оборонной, промышленной и бытовой сферах, международными платежными системами и облачными решениями.

Напомним, что в конце апреля сообщалось о присоединении к этому режиму IT-"дочки" мобильного оператора "Vodafone Украина". В конце марта же стало известно о присоединении к "Дія.City" электронной платежной системы EasyPay, консалтинговой и инжиниринговой IT-платформы Avenga, а также стартапа по улучшению изображений Let's Enhance. Тогда отмечалось, что общее количество резидентов достигло 500.