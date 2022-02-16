В "Дія.City" за первую неделю зарегистрировали 55 резидентов, в том числе Monobank, Samsung, Rozetka

Статус резидентов "Дія.City", который служит специальным налоговым и правовым пространством для представителей IT-индустрии, по состоянию на 16 февраля 2022 года получили 55 компаний. Об этом сообщает пресс-служба портала "Дія".

Среди них как украинские, так и международные бренды: Monobank, Samsung, Ajax Systems, Revolut, Genesis, NiX Solution, Sigma.Software, Rozetka, Deus Robots и другие.

Всего за первую неделю работы "Дія.City" поступило более 70 заявок. Трем компаниям было отказано в получении статуса резидента "Дія.City". Это произошло, в частности, из-за того, что они не отвечали установленному критерию — подали свои заявки в качестве стартапов, а были зарегистрированы раньше, чем за 24 месяца до оформления в "Дія.City".

Остальные претенденты пока находятся на рассмотрении, поскольку поступили недавно.

В пресс-службе отмечают, что процедура регистрации — простая и удобная, она выполняется через официальный сайт "Дія.City".

Напомним, "Дія.City" – это альтернативная модель ведения IT-бизнеса с прозрачными, комфортными и стабильными правилами игры, которые зафиксированы законодательно на 25 лет. Ею может воспользоваться любая IT-компания в любом регионе Украины.

В рамках "Дія.City" действует благоприятная налоговая система - доход специалистов будет облагаться налогом практически на уровне ФЛП - ЕСВ 22% с минимальной зарплаты, НДФЛ 5% и 1,5% военный сбор. Компании могут выбирать корпоративный налог - налог на прибыль 18% или налог на выведенный капитал 9%,

Резиденты получают гарантию защиты интеллектуальной собственности и возможность использовать элементы английского права, которые упрощаю доступ к инвестициям.

Прием заявок продолжается.

Напомним министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе. Добавим, что ожидаемый результат от запуска "Дія.City" – увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд.

Закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, предусматривающий введение режима "Дія City", был принят еще 15 июля. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

При этом многие украинские айтишники выступали против принятия этого закона. В частности, петиция против "Дія.City" набрала 25 тысяч голосов на сайте президента.