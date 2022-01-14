Как подать заявку в "Дія City": Кабмин утвердил порядок

Кабинет министров постановлением №1445 от 29 декабря 2021 года утвердил порядок представления и рассмотрения заявок на получение статуса резидента "Дія City".

Соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабмина.

Этим же документом Кабмин утвердил порядок формирования и ведения реестра "Дія City".

В то же время соответствующих документов порядков пока нет.

Так, правительство определило официальным веб-сайтом правового режима "Дія City" государственный веб-портал city.diia.gov.ua.

Также в правительстве приняли решение, что функционировать реестр "Дія City" будет в составе Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Таким образом, посредством этого ресурса осуществляется подача и рассмотрение заявок на резидентство и выходе из него, об изменениях в поданных данных, а также заявлений об исправлении ошибки.

К тому же Кабмин обязал Государственную налоговую службу обеспечить представление Министерству цифровой трансформации сведений, необходимых для определения соответствия резидента "Дія City" требованиям закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

Со своей стороны Минцифры должно обеспечивать предоставление налоговой информации о приобретении/потере статуса резидента "Дія City".

Отметим, "Дія City" – правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц – резидентов "Дія.City". Также предполагается, что IT-компании получат гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

В Министерстве цифровой информации ожидают, что специальный правовой режим для IT-компаний "Дія.City" заработает уже в конце января.

Напомним, что закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, предусматривающий введение режима "Дія City", был принят еще 15 июля. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

14 декабря парламент принял и закон о налогообложении в "Дія City", который спустя несколько дней был подписан Зеленским.