Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении в "Дія City"

Президент Украині Владимир Зеленский подписал закон № 5376 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине”. Этим документом определены налоговые условия специального правового режима для ІТ “Дія City”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Теперь ІТ-компании смогут строить прозрачную корпоративную структуру, иметь лучший доступ к инвестициям и работать в благоприятной налоговой системе.

Проект введет в Украине одни из лучших в Европе правовых и налоговых условий развития ІТ. А именно:

возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, — налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;

ЕСВ в размере 22% от минимальной заработной платы;

1,5% военного сбора.

налог на доход физических лиц (НДФЛ) по ставке 5%;



"Такие условия результат активного сотрудничества государства и бизнеса. Они позволят превратить Украину в конкурентоспособную юрисдикцию с прозрачными и выгодными условиями для развития IT-компаний. Благодаря этим возможностям об Украине будут говорить в мире как о стране с комфортными и прозрачными условиями ведения бизнеса", - подчеркнули в Минцифре.

Условия" Дія City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех специалистов компаний-резидентов.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон 14 декабря 2021 года.

Также 15 июля Рада приняла закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, регулирующий правоотношения, возникающие при введении нового правового режима для айтишников, получившего название "Дія City". 11 августа этот закон подписал президент Владимир Зеленский.