Верховная Рада приняла закон о налогообложении в "Дія City" в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон № 5376 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине”. Этим документом определены налоговые условия специального правового режима для ІТ “Дія City”.

За соответствующее решение проголосовало 285 народных депутатов.

Законом вводятся особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дія City" и доходов их работников и привлеченных ІТ-специалистов.

Уровень налоговой нагрузки на компании-резиденты остался в законопроекте неизменным: налог на доходы физлиц — 5%, единый соцвзнос — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%; возможность выбора корпоративного налога — ННВК (9%) или налог на прибыль (18%).

Для стимулирования инвестиций в ІТ-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года.

Это будет стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие. Также будет действовать налоговая скидка для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, являющейся резидентом "Дія City".

Налогообложение ФЛП, которые будут сотрудничать с резидентами спецрежима, будет оставаться на уровне действующих на сегодня ставок.

С 2024 года затраты компаний-резидентов на плательщиков единого налога (включая ФОП 3 группы) не должны превышать 50%, а с 2025 года — 20%.

В свою очередь резиденты "Дія Сity", которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений на все время действия спецрежима.

В то же время компании-резиденты, которые будут платить налог на прибыль, и будут иметь годовой доход не более 40 млн грн, смогут сотрудничать с ФЛП без ограничений на все время резидентства.

Условия" Дія City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех специалистов компаний-резидентов.

Отметим, "Дія City" — это специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологического цифрового государства.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект был принят 2 июня. При этом 15 июля Рада приняла закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, регулирующий правоотношения, возникающие при введении нового правового режима для айтишников, получившего название "Дія City". 11 августа этот закон подписал президент Владимир Зеленский.