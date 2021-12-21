Минцифры ожидает запуск "Дія City" в январе

В Министерстве цифровой информации ожидают, что специальный правовой режим для IT-компаний "Дія.City", предусматривающий и особые налоговые условия, заработает уже в конце января. Об этом рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции глава ведомства Михаил Федоров.

"В конце января - начале февраля компании уже смогут подавать заявку, вступать в "Дія City" и начинать платить налоги именно по этой налоговой системе. Что очень важно, все налоговые системы, работавшие до этого, остаются. Это как альтернатива, как новая опция... Мы планируем в конце января начать принимать резидентов, а анонсировать уже, публично открыть линк для всех и сделать коммуникационную кампанию - на Diia Summit, который мы планируем провести в первой части февраля. Такие сроки", - отметил он.

В свою очередь, как пояснил заместитель министра Александр Борняков, для приема резидентов "Дія City" необходимо еще решение Кабинета министров, которое ожидается до конца декабря.

"Подзаконка - это большая часть. Сам закон, если его просто взять, не позволит принимать резидентов и работать. Потому сейчас наша команда работает над этим. У нас до Нового года будет решение Кабмина полностью о том, как будет работать процесс. Оно уже готово. Мы ждем заседания правительства, когда оно будет принято. Оно позволит уже с Нового года принимать резидентов. После подписания президентом налогового законопроекта мы также ждем подзаконку от Минфина. Это будет завершено до конца января", - сказал он.

Федоров поблагодарил поблагодарил всех депутатов, одобривших законы о принципах "Дія City" и отдельно о его налоговой части, а также IT-компании, которые поучаствовали в обсуждении и наработке этих законодательных актов.

Министр также подчеркнул, что система найма айтишников в качестве физлиц-предпринимателей и в дальнейшем останется без изменений, при этом компании смогут совмещать ее с использованием особой формы найма в виде так называемых гиг-контрактов, предусмотренных в "Дія City".

"Система ФЛП будет работать, как работала до этого. "Дія City" никак не влияет на эту систему. Первые несколько лет компании могут заходить прямо со всеми ФЛП и постепенно переходить на гиг-контакты, а потом оставить часть ФЛП. Мы пытались не поломать то, что уже дает результат", - отметил он.

Глава Минцифры также заверил, что система подачи заявок на вхождение в "Дія City" будет очень простой и технологичной.

"Будет сайт: подаете очень простую заявку онлайн - и после этого в течение 10 дней вы получаете ответ. Максимально информация, которую можно будет проверить, будет проверяться автоматически через реестр. Плюс дополнительно вы загружаете информацию, которая нужна, чтобы по критериям вступить в проект", - пояснил он.

По словам, Федорова, сейчас каждую неделю поступает несколько обращений от крупных компаний, в том числе иностранных, которые хотят инкорпорироваться в "Дія City" и начать работать в Украине. Он также подчеркнул, что в новом режиме не смогут работать компании, занимающиеся азартными играми.

"Игорки не должно быть в "Дія City". Это чисто технологические компании, которые создают продукты, а не зарабатывают на других бизнес-моделях. Потому это железобетонно. Мы этой формулировкой исключили все возможности и идеи, которые могут возникать", - заверил министр.

В то же время его заместитель Борняков пояснил, что запрет в данном случае не касается тех компаний, которые разрабатывают технологические решения для игорного бизнеса.

"У нас есть статья с прямым запретом на участие компаний, которые занимаются гемблингом. Но есть компании, которые делают софт. Например, компания PariMatch Tech - вот она может стать, но только в той части, в которой она разрабатывает софт, и это прямо указано в законе. Не будет там никаких гемблинговых компаний", - отметил он.

Напомним, что закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, предусматривающий введение режима "Дія City", был принят еще 15 июля. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

Отметим, однако, что многие украинские айтишники выступали против принятия этого закона. В частности, петиция против "Дія City"набрала 25 тысяч голосов на сайте президента. Кроме того, накануне принятия, 13 июля, под Радой даже прошла акция протеста представителей ІТ-отрасли против этого документа.

14 декабря парламент принял и закон о налогообложении в "Дія City", который спустя несколько дней был подписан Зеленским.