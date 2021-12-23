78% украинских айтишников выступают против "Дія City" — опрос

78% опрошенных украинских IT-специалистов выступают против внедрения в Украине специального правового и налогового режима "Дія City" для IT-компаний. Об этом свидетельствуют результаты проведенного профильным интернет-ресурсом DOU опроса почти 3,9 тысячи работников сферы.

Лишь 12% айтишников высказались в поддержку проекта, в то время как 9% пока не определились со своей позицией, а 1% заявили, что им это не интересно.

Среди причин неодобрения "Дія City" 66% противников указали недоверие к Министерству цифровой трансформации и государству в целом. 54% считают, что IT-индустрия и без того развивается и ничего менять не нужно.

49% полагают, что введением нового режима отрасль пытаются чрезмерно зарегулировать, а 35% считают, что условия труда айтишников от этого ухудшатся. 33% объяснили неподдержку "Дія City" отменой третьей группы физлиц-предпринимателей плательщиков единого налога.

23% респондентов считают, что часть норм спецрежима противоречит Конституции, а 22% ожидает уменьшения зарплат в отрасли после его введения.

46% заявили, что не поддержат "Дія City" вообще ни при каких условиях, в то время как 42% не будут против этого проекта, если IT-компании не будут заставлять присоединяться к нему, а 34% — если будут уверены в сохранении третьей группы плательщиков единого налога.

17% готовы поддержать введение спецрежима, если увидят, что проект успешно проработает какое-то время, а 16% — если из него выйдет Минцифры и реализовывать его будет не государство.

В ответ на вопрос, нравится ли им что-то из предусмотренного "Дія City", 65% заявили, что им не нравится вообще ничего. Лишь 15% допустили, что это привлечет известные IT-компании в Украину, 8% увидели плюс в появлении альтернативы найму сотрудников в качестве ФЛП, 7% — в защите от "маски-шоу", 6% — в соцгарантиях для специалистов.

Также лишь 6% допускают, что проект может иметь позитивное влияние на IT-индустрию. На повышение зарплат надеются всего 1% респондентов.

Если их компания станет резидентом "Дія City", 36% уволятся в случае ухудшения условий труда, а 40% останутся в ней работать, если такие условия улучшатся или останутся прежними. 23% говорят, что уволятся в любом случае.

Среди немногих, кто поддерживает "Дія City", 73% положительно оценивают введение альтернативной схемы найма сотрудников, 61% ожидают заход в Украину R&D-центров крупных международных компаний, 40% отмечают соцгарантии для сотрудников, 26% — защиту от "маски-шоу", 17% прогнозируют снижение налоговой нагрузки, 16% — улучшение условий труда, а 6% — рост зарплат в отрасли.

Лишь 5 человек (1%) среди сторонников нововведения считают, что его внедрение пройдет максимально гладко, 9% оценили свои ожидания на 9 баллов из 10, 33% — на 8 баллов, 29% — на 7 баллов, 15% — на 6. Прогнозы остальных оказались нерадужными, в том числе 1% ожидает полного провала реализации этой инициативы.

В то же время 46% сторонников не нравится, что из-за "Дія City" все же сфера IT станет более зарегулирована государством, 37% допускают рост налогов из-за этого, 16% видят в спецрежиме угрозу для найма ФЛП и также 16% ожидают падения зарплат.

9% нынешних сторонников заявили, что ранее были против "Дія City", но за последние полгода изменили свое мнение, а 23% — что ранее его попросту не имели. Остальные 62%, соответственно, поддерживали проект и ранее.

Большинство из всех опрошенных, 62,8%, работают разработчиками, 11,9% — тестировщиками, 10,3% — менеджерами, 8,2% — другими техспециалистами, 3,6% — нетехническими специалистами, а 3,2% — прочие работники.

41% респондентов — жители Киева, 15,3% — Харькова, 13% — Львова, 6,2% — Днепра, 6% - Одессы, 3% — Винницы, 1,8% — Ивано-Франковска, 1,7% — Запорожья, 1,1% — Николаева, 0,9% — Черновцов, 9,1% — другого города, а еще 1% живут не в Украине.

58,7% опрошенных работают на аутсорсе, 35,5% — в компаниях, уже создающих собственный продукт, 3,3% — в стартапах, а 2,5% — фрилансеры.

Напомним, что закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, предусматривающий введение режима "Дія City", был принят еще 15 июля. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

Однако многие украинские айтишники выступили против этого закона. В частности, петиция против "Дія City"набрала 25 тысяч голосов на сайте президента. Кроме того, накануне принятия, 13 июля, под Радой даже прошла акция протеста представителей ІТ-отрасли.

14 декабря парламент принял и закон о налогообложении в "Дія City", который спустя несколько дней был подписан Зеленским.

В Минцифры ожидают, что "Дія City" заработает в январе, однако для этого еще потребуется решение Кабинета министров, подробно расписывающее механизм работы нового режима.

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