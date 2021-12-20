В Украине создадут фонды для финансирования стартапов и обучения будущих айтишников

В 2022 году в Украине будут созданы Фонд фондов для финансирования стартапов и фонд, который будет оплачивать половину обучения будущих специалистов по IT.

Об этом на гала-ивенте “Украина и Мир 2022” заявил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

“В следующем году мы запускаем фонд, который будет платить 50% за обучение людей в онлайн-компаниях, для так называемых свитчеров — людей, которые хотят сменить профессию”, — сообщил Федоров.

По его словам, на сегодняшний день в IT-отрасли Украины наблюдается дефицит кадров и ежегодно в этой сфере требуется 50 тысяч новых работников.

Глава Минцифры отметил, что финансирование этих фондов будет осуществляться за счет статьи в госбюджете-2022 “Развитие приоритетных проектов в отрасли информационных технологий”, на которую выделено 450 млн грн.

За счет этой статьи также планируется профинансировать проект акселератора для технологий двойного назначения, идея которого обсуждалась летом на Международном оборонительном инвестиционном форуме в НТУ КПИ имени Сикорского в Киеве.

Федоров уточнил, что сейчас Министерство цифровой трансформации определяется с тем, как наиболее эффективно распределить 450 млн грн между этими тремя проектами.

Идея Фонда фондов уже обсуждалась в Украине во время правительства Владимира Гройсмана больше трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов, однако последний был создан Минфином в 2019 году, а Фонд фондов – нет.

Идея заключается в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, остальное предоставляют МФО или другие инвесторы. А далее Фонд фондов инвестирует в другие фонды, которые, в свою очередь, уже в конкретные компании и проекты, преимущественно ориентированные на сектора hi-tech или IT.

В начале сентября этого года стало известно, что Федоров презентовал в США идею запуска в Украине такого Фонда фондов на встрече с ведущими американскими венчурными фондами и инвестиционными компаниями и пригласил присоединиться к этой инициативе.

“Государство будет не просто инвестировать в стартапы, но также будет направлять средства в лучшие мировые венчурные фонды для инвестирования именно в украинские стартапы. В Украине не только будет расти количество стартапов, но и будут заходить крупные стратегические инвесторы. Так мы создадим лучшую среду для развития стартап-экосистемы и украинского IT-сектора в целом”, — сказал тогда министр.

Напомним, 2022 году в более чем 50 украинских университетах введут новый учебный курс "Создание и развитие IT-продуктов". Он станет частью образовательной программы по IT-предпринимательству для студентов.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в Украине получают IT-специалисты. Но хотя запросы рынка на квалифицированных IT-специалистов высокие, нынешняя украинская система образования не в состоянии их много и качественно обучать.