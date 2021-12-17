Які стартапи сьогодні фінансують інвестори в Україні: в Києві підведуть підсумки року в екосистемі стартапів

22 грудня в київському PMHUB команда ISE Corporate Accelerator проведе підсумкову конференцію року.

В заході братимуть участь:

стартапи, що працюють з ISE Corporate Accelerator;

ментори, спікери та контриб'ютори ISE;

партнери ISE;

корпорації та венчурні фонди.

Гості заходу отримають можливість:

поспілкуватися з усіма заступниками міністерств по диджиталізації та першими дізнатись про їх плани на 2022 рік;

отримати інформацію про державні сервіси для стартапів, зокрема:

“Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу",

курс “Бізнес: сталий розвиток”,

новини на 2022 рік про "Дія City" та інші ініціативи диджиталізації для бізнесу;

поспілкуватися з інвесторами на тему “Які стартапи фінансують інвестори в Україні”;

дізнатися про стартапи, які шукають фінансування;

першими дізнатись про старт фонду підтримки стартапів в Україні розміром 100 млн євро від інституційного європейського інвестора EIB;

першими дізнатись про міжнародні фонди підтримки стартапів, у яких з'явилися мандати на Україну.

Захід відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорта, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства освіти та науки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства цифрової трансформації.

Подробиці в Facebook, Программа, Форма рееєстрації, детальніше про ISE Corporate Accelerator тут.

Місце: PMHUB, Іоанна Павла II 5

Час: 22 грудня, 12.00-18.30

Принагідно нагадуємо, що для участі у події у кожного учасника має бути "зелений" сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до заходу.