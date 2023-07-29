Виробникам дронів дозволили доєднуватися до "Дія.City"

Кабінет міністрів розширив перелік кваліфікованих видів діяльності, здійснення яких стимулюється в рамках правового режиму "Дія.City". Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Відтепер резидентами цього простору зможуть стати не лише компанії-виробники, а й компанії, які займаються проєктуванням чи ремонтом безпілотних повітряних, водних, наземних безпілотників або комплектуючих до них, а також компанії, які навчають керувати безпілотниками.

"Наразі виробництво дронів - дуже важливе для підтримки нашої армії. Це наша безпека та збережені життя українських воїнів. Тому ми ініціювали, а уряд підтримав рішення надати усім, хто працює в сфері виробництва безпілотників, можливість користуватись перевагами унікального правового та податкового простору "Дія.Сity", - зазначив заступник міністра Олександр Борняков.

Зазначається, що це дасть змогу компаніям і розробникам користуватися всіма перевагами Дія.City. Зокрема, нижчими податками, інструментами для венчурного інвестування та гнучкою формою найму - GIG-контрактами. Наразі до цього режиприєдналися понад 30 компаній зі сфери defence-tech.

"Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним за сприянн розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.

У квітні минулого року уряд дозволив доєднатися до "Дія.City" технологічним компаніям, пов’язаним з виробництвом продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародними платіжними системами та хмарними рішеннями.

Нагадаємо, що наприкінці квітня повідомлялося про приєднання до цього режму IT-"дочки" мобільного оператора "Vodafone Україна". В кінці березня ж стало відомо про приєднання до "Дія.City" електронної платіжної системи EasyPay, консалтингової та інжинірингової IT-платформи Avenga, а також стартапу з покращення зображень Let's Enhance. Тоді зазначалося, що загальна кількість резидентів досягла 500.