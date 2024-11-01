В Україні розробили протез, який може розуміти наміри користувача

В Україні створили унікальний протез, здатний розуміти наміри користувача за допомогою штучного інтелекту. Розробники уже тестують прототип, а наступного року планують виробити версію для ринку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нова система управління MARS, розроблена компанією Esper Bionics, яка є учасником Brave1, використовує спеціальні сенсори, які зчитують сигнали з м’язів, дозволяючи протезу реагувати на бажання користувача майже так само природно, як власна рука.

Інноваційний підхід робить керування протезом інтуїтивним, що у майбутньому відкриває можливості для управління іншими пристроями, як-от дронами.

Користувач зможе контролювати дрон, змінюючи положення протеза в просторі і напружуючи різні м’язи. Принцип роботи схожий на комп’ютерну мишу: рух руки задає напрямок польоту, а м’язові сигнали виконують функції "кнопок".

Нагадаємо, у червні Esper Bionics залучив $5 млн для розширення виробництва, команди та досліджень і розробок (R&D). У команді Esper Bionics працюють 55 людей в Україні, Німеччині та США. За останні півтора року команда збільшилася в понад два рази.

Станом на червень 2024 року компанія має виробництва у Києві та Берліні, де виготовляє 30 протезів на місяць або понад 300 на рік, проте до кінця року компанія планує вийти на 500.

У компанії зазначають, що українці, яким потрібен біонічний протез руки, можуть заповнити форму на сайті Esper for Ukraine. Після цього представник компанії проконсультує щодо подальших дій.