Український стартап Esper Bionics залучив $5 млн для розширення виробництва біонічних протезів

Esper Bionics, виробник біонічних протезів, залучив $5 млн для розширення виробництва, команди та досліджень і розробок (R&D).

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Про це розповів співзасновник і CEO стартапу Дмитро Газда, пише Forbes.

Раунд фінансування на $5 млн очолив мюнхенський фонд YZR Capital, який спеціалізується на health-tech продуктах. До фінансування також приєдналися ЄБРР та u.ventures. З моменту заснування стартап залучив $7 млн інвестицій. Поточну оцінку засновники не розголошують.

У команді Esper Bionics працюють 55 людей в Україні, Німеччині та США. За останні півтора року команда збільшилася в понад два рази. Станом на червень 2024 року компанія має виробництва у Києві та Берліні, де виготовляє 30 протезів на місяць або понад 300 на рік, проте до кінця року компанія планує вийти на 500.

Нові інвестиції в розмірі $5 млн будуть спрямовані на додавання до екосистеми продуктів контролерів для протезу та хмарної платформи з машинним навчанням, що підвищить ефективність та функціональність біонічних протезів.

У компанії зазначають, що українці, яким потрібен біонічний протез руки, можуть заповнити форму на сайті Esper for Ukraine. Після цього представник компанії проконсультує щодо подальших дій.

Про стартап Esper Bionics

Esper Bionics був заснований у 2019 році підприємцем Дмитром Газдою, економісткою Анною Белеванцевою, колишнім юристом Ігорем Ільченком та інженером Борисом Лобановим.

Першим продуктом стартапу став біонічний протез кисті руки Esper Hand, що складається з понад 288 деталей. Протез керується за допомогою електроміографічних датчиків, які кріпляться на передпліччя, плече чи груди людини, зчитують імпульси від м’язів і передають "команди" роборуці.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео з колишнім військовим, якому становили такий протез і зазначив, що протез здатний "навчатися" та підлаштовується під поведінку користувача.