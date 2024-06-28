Украинский стартап Esper Bionics привлек $5 млн для расширения производства бионических протезов

Esper Bionics, производитель бионических протезов, привлек $5 млн для расширения производства, команды и исследований и разработок (R&D).

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Об этом рассказал соучредитель и CEO стартапа Дмитрий Газда, пишет Forbes.

Раунд финансирования на $5 млн возглавил мюнхенский фонд YZR Capital, специализирующийся на health-tech продуктах. К финансированию также присоединились ЕБРР и u.ventures. С момента основания стартап привлек $7 млн. инвестиций. Текущую оценку учредители не разглашают.

В команде Esper Bionics работает 55 человек в Украине, Германии и США. За последние полтора года команда увеличилась более чем в два раза. По состоянию на июнь 2024 года, компания имеет производства в Киеве и Берлине, где производит 30 протезов в месяц или более 300 в год, однако до конца года компания планирует выйти на 500.

Новые инвестиции в $5 млн будут направлены на добавление в экосистему продуктов контроллеров для протеза и облачной платформы с машинным обучением, что повысит эффективность и функциональность бионических протезов.

В компании отмечают, что в стране, которой нужен бионический протез руки, могут заполнить форму на сайте Esper for Ukraine. После этого представитель компании проконсультирует о дальнейших действиях.

О стартапе Esper Bionics

Esper Bionics был основан в 2019 году предпринимателем Дмитрием Газдой, экономисткой Анной Белеванцевой, бывшим юристом Игорем Ильченко и инженером Борисом Лобановым.

Первым продуктом стартапа стал бионический протез кисти руки Esper Hand, состоящий из более 288 деталей. Протез управляется с помощью электромиографических датчиков, которые крепятся на предплечье, плечо или грудь человека, считывают импульсы от мышц и передают "команды" роборуке.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров опубликовал видео с бывшим военным, которому составляли такой протез и отметил, что протез способен "обучаться" и подстраивается под поведение пользователя.