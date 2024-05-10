Защитники смогут быстрее получать инновационные протезы от государства - Минсоцполитики

С 10 мая украинские военнослужащие смогут более оперативно получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, сообщает Министерство социальной политики.

Отмечается, что новые правила позволяют Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСЗИ) оплатить новый, более технологически сложный и дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования, если такой протез имеет другие функциональные характеристики. Речь идет, в частности, о протезах верхней конечности с внешним источником энергии и протезах нижней конечности повышенной функциональности.

“На первом этапе важно, чтобы человек приспособился к протезу, научился им пользоваться. Эту задачу и решает первоначальное протезирование. И только когда культя уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез. Теперь наши защитники смогут получать протезы с дополнительными возможностями гораздо быстрее, не дожидаясь окончания срока эксплуатации первого протеза”, – рассказала советница министра социальной политики Елена Кульчицкая.

Заметим, что ранее участники боевых действий могли получать такие протезы только после того, как истек срок эксплуатации первоначального протеза, который обычно длится три года.

В Минсоцполитики приводят пример, как будут работать новые правила:

"Например, на этапе первичного протезирования защитник с ампутированной ногой на уровне бедра получил качественный протез с гидравлическим коленным узлом. Врач может рекомендовать ему более инновационный протез с микропроцессорным (электрическим) коленным узлом, который работает по другому принципу и может способствовать более естественному ходу и более легкому преодолению лестницы”.

В ведомстве отметили, что правительство изменило порядок протезирования и ортезирования, чтобы люди, которые в результате ранений потеряли конечности, могли воспользоваться современными технологиями и как можно раньше вернуться к активной жизни.

"В результате нашего общения с участниками боевых действий, с ветеранскими организациями и протезными предприятиями мы увидели необходимость пересмотреть порядок предоставления таких протезов тем, кто пользуется первичным протезом уже 12 месяцев. Мы предложили Минсоцполитики снять этот барьер, и сегодня своим решением Кабинет Министров разрешил нам более оперативно обеспечивать более функциональные протезы нашим Защитникам”, - заявил генеральный директор ФСЗИ Виталий Музыченко.

Напомним, что качественный протез можно получить за счет государственного бюджета. На обеспечение граждан вспомогательными средствами реабилитации в 2024 году было заложено 4,5 миллиарда гривен.

Центры протезирования в Украине

Напомним, что в мае при поддержке немецкого правительства во Львове открыли крупнейший в стране центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, обеспечивающий протезами более 1200 пациентов в год. Центр оборудован новейшим оборудованием (AFT, Romedis) для изготовления протезов верхних и нижних конечностей.

Среди прочего центр будет разрабатывать материалы для национальной программы подготовки украинских тренеров по протезированию, которые смогут передавать свой опыт будущим специалистам и увеличивать количество специалистов в этой области. Здание рассчитано на 30 рабочих мест. Центр будет производить около 1 200 протезов в год.

По словам генерального директора Первого медобъединения Львова Олега Самчука, созданный Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN увеличит мощности производства протезов в Украине. Он добавил, что в Украине не хватает специалистов по протезированию и ортезированию, однако планируется, что Центр станет еще и учебным хабом.

Ранее в интервью Delo.ua управляющий директор Human Study eV Кристиан Шлирф рассказал об обучении специалистов по протезированию и ортезированию в Украине, строительству мастерской протезирования, а также об общей потребности страны в медицинских учреждениях и специалистах.

По ориентировочным оценкам, количество людей, нуждающихся в протезировании и ортезировании до начала российского вторжения оценивалось в примерно 60 тысяч человек, нуждающихся в протезировании, и 240 тысяч, нуждающихся в ортезных изделиях, однако эти цифры в условиях войны только растут.

Кроме того, украинско-польский центр протезирования для ветеранов планируют создать в Бородянке Киевской области. Согласно планам, пациенты будущего совместного центра смогут получать протезирование и проходить реабилитацию. А в дальнейшем такой центр сможет стать национальным институтом, который будет иметь свои филиалы по всей Украине.