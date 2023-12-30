Доступность услуг протезирования и ортезирования в Украине нужно увеличить в три раза, чтобы удовлетворить растущие потребности общества, - Кристиан Шлирф, Human Study

Delo.ua поговорило с управляющим директором Human Study e.V Кристианом Шлирфом об обучении специалистов по протезированию и ортезированию в Украине, строительству мастерской протезирования, а также об общей потребности страны в медицинских учреждениях и специалистах по протезированию и ортезированию.

Кристиан Шлирф, управляющий директор Human Study e.V (Нюрнберг, Германия). Human Study e.V будет осуществлять в Украине обучение 60 специалистов по протезированию и ортезированию.

При поддержке правительства Германии GIZ Ukraine ведет строительство мастерской протезирования на базе "Львовское первое территориальное медицинское объединение". Общая площадь производства составит 1000 кв. м. На нем будет создано 40 рабочих мест с современным оборудованием для производства протезов, ортезов, обучения протезистам и приему пациентов. В том числе, здесь будут практиковаться группы, которые пройдут обучение по Human Study.

Общая стоимость строительства и оборудования будет составлять около 2,5 млн евро.

Кристиан, известно, что в середине декабря вы посетили Украину. Какова была цель вашего визита? Поскольку это не первый визит в Украину, поделитесь вашими впечатлениями, что изменилось на ваш взгляд?

– Да, с 2017 года я и команда Human Study регулярно посещали Харьков для проведения наших образовательных программ по протезированию и ортезированию, которые охватывали практикующих специалистов со всей Украины. Визит во Львов в декабре этого года был связан с проектом, который мы реализуем в сотрудничестве с GIZ Ukraine. Целью было оценить ситуацию в основных центрах протезирования и ортезирования во Львове, таких как UNBROKEN, а также центр SUPERHUMANS и некоторые частные компании по протезированию и ортезированию, расположенные во Львове.

Нам нужно было оценить текущую ситуацию по обзору инфраструктуры протезирования и ортезирования, нагрузки и типа случаев, требующих лечения.

На мой взгляд, с момента вторжения России в Украину произошли серьезные изменения в секторе протезирования и ортезирования. Значительные усилия вкладываются в развитие современных центров физической реабилитации, таких как UNBROKEN, например, работающих почти исключительно с жертвами войны, нуждающихся в услугах протезирования и ортезирования, физио- и профессиональной терапии, психосоциальной поддержки и т.д. Это вполне положительная динамика, поскольку перед вторжением сектор протезирования и ортезирования почти исключительно состоял из компаний частного сектора, обслуживавшего большинство пациентов, нуждающихся в таких услугах и связанных с ними терапиях. Другое наблюдение состоит в том, что сейчас акцент делается на военных и других жертвах войны.

Я бы хотел отметить, что, признавая немедленную потребность в оказании помощи жертвам войны, не следует забывать, что в Украине насчитывается примерно 300 000 человек, нуждающихся в услугах протезирования и ортезирования, независимо от войны, и они заслуживают внимания и соответствующие методы лечения.

Кроме того, сейчас акцент сделан почти исключительно на людей с ампутациями, однако, в общем, потребность в ортезах по сравнению с протезами обычно составляет 5:1, то есть нужно гораздо больше ортезов, чем протезов. Это следует учитывать при разработке стратегий развития подобных услуг и развитии образовательных программ в целом по Украине.

Расскажите о проекте, который вы планируете запускать в Украине? Какая цель? Кто будет финансировать этот проект и на какой срок? Сколько для этого требуются инвестиции, если эта сумма не секрет?

- Проекты, которые мы запустили в этом месяце, осуществляются "Специальной программой поддержки Украины/EU4ResilientRegions" в рамках кластера "Стойкое общество", которая финансируется немецким правительством и реализуются GIZ Ukraine. Идея состоит в том, чтобы продвигаться в трех направлениях услуг реабилитации в Украине.

1. Программа для техников. Она рассчитана на новичков в этой профессии, чтобы увеличить количество кадров и повысить производительность работы на существующих объектах и компаниях, занимающихся протезированием и ортезированием. Эта программа рассчитана на 18 месяцев и предусматривает международную сертификацию успешных выпускников (по стандартам ISPO "Протезно-ортопедический техник"). Эта программа полностью финансируется немецким правительством через GIZ Ukraine, ее планируется завершить в 2025 году.

2. Программа для клиницистов. Для нее отбираются опытные и практикующие специалисты, которые будут проходить обучение без отрыва от врачебной практики. Целью является повышение уровня знаний и навыков специалистов по международным стандартам, определенным Международным обществом по протезированию и ортезированию (ISPO).

В данном случае учебный процесс продлится 30 месяцев, состоит из 5 модулей/семестров, охватывающих все аспекты протезирования и ортезирования. Успешные выпускники получат сертификат ISPO как Ассоциированный протезист и ортезист. Здесь также используется модульный/семестровый подход, и GIZ Ukraine обязалась профинансировать первый из 5 модулей. Однако существует возможность дальнейшего финансирования, когда группа завершит обучение по первому из них.

3. Развитие национального образования в сфере протезирования и ортезирования с фокусом подготовки тренеров и преподавателей (Training of Trainers). Идея состоит в том, чтобы определить институционального партнера, на базе которого можно разработать и провести программу протезирования и ортезирования. Для того чтобы иметь в Украине преподавателей в области протезирования и ортезирования, должна быть проведена специальная программа обучения тренеров для предыдущих выпускников Human Study в Украине для развития их способностей до уровня преподавателя и тренера.

В настоящее время этот процесс находится в стадии разработки и планирования. Если будет определен институционный партнер для этой образовательной программы, план может быть изменен на полноценную стратегию для создания качественного образования в области протезирования и ортезирования в Украине на национальном уровне.

Относительно оценки затрат на обучение специалистов в области протезирования и ортезирования в модели смешанного обучения, где участники работают, получая структурированное формальное образование, в сочетании с онлайн-академическим образованием и техническим обучением, оно является следующим (в эту стоимость не включены материалы для клинических и технических учений, а также экзамены, - Ред.) :

Уровень техники P&O : примерно 12 000 евро на выпускника (полная программа).

: примерно 12 000 евро на выпускника (полная программа). Уровень ассоциированного P&O: около 20 000 евро на выпускника (полная программа).

Расскажите, чем протезирование отличается от ортезирования? Исходя из вашей практики, в какой услуги больше нуждаются украинцы?

- Протезирование замещает утраченную конечность и хорошо видно и очевидно, в то время как ортезы, наоборот, не столь заметны. Ортезные изделия стабилизируют, корректируют, компенсируют и поддерживают все сегменты тела, имеющие любую патологию вследствие травмы, заболевания или врожденных причин. Ортезы могут влиять на любую часть тела: от пальцев ног до головы.

Количество людей, нуждающихся в протезировании и ортезировании, до начала вторжения оценивалось в примерно 60 000 человек, нуждающихся в протезировании, и 240 000, нуждающихся в ортезных изделиях. Теперь же эти цифры растут и, к сожалению, на данном этапе такие оценки носят ориентировочный характер.

Сколько украинцев сейчас нуждаются в услугах протезирования и ортезирования?

- До 1% населения нуждается в услугах протезирования и ортезирования (данные ВОЗ, 2017, - Ред.), плюс растущее количество жертв войны.

Ваша компания с 2017 года предоставляет международное аккредитованное образование по P&O для ряда практиков различных поставщиков услуг по всей Украине. За это время, сколько удалось научить специалистов по протезированию и ортезированию в стране?

- С начала 2017 года в результате сотрудничества организации Human Study с ГП Украинский НИИ протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности и Харьковским национальным университетом радиоэлектроники (ХНУРЭ), было подготовлено 2 группы специалистов на уровне Ассоциированного Протезиста и Ортезиста (APO) по стандартам ISPO. В общей сложности мы выпустили 21 специалиста APO из 11 заведений протезирования и ортезирования в 6 городах по всей Украине.

Сколько специалистов вы хотите обучить с 2023/24? Сколько это в среднем новых рабочих мест? Также расскажите, сколько месяцев/лет нужно для обучения специалистов?

- Human Study работает по методологии смешанного обучения (Blended Learning), поэтому все участники работают полный рабочий день и одновременно получают образование. Преимуществом является техническая и клиническая практика, значительно повышающая практические навыки участников (по сравнению со студентами, которые только учатся полный день в университете, - Ред.).

В 2024 году мы планируем принять:

до 20 студентов на уровне техников протезирования и ортезирования (новичков в этой профессии, все недавно принятые на работу соответствующими предприятиями/компаниями по протезированию и ортезированию);

до 40 клиницистов на уровне ассоциированных протезистов и ортезистов (до 20 – на протезирование нижних конечностей, до 20 – на протезирование верхних конечностей). Все они уже трудятся на своих должностях в течение нескольких лет.

Расскажите подробнее чему конкретно вы будете учить? Какие услуги после обучения смогут оказывать новые специалисты?

- Программа для техников протезирования и ортезирования разделена на 3 модуля/семестра:

введение в профессию, процедуры, реабилитационные команды, материалы, безопасность на работе, рабочий процесс;

ортезирование: производство всех видов ортезов (для нижних конечностей);

протезирование: производство и сборка всех видов протезов (для нижних конечностей).

Программа для ассоциированных специалистов протезирования и ортезирования разделена на 5 модулей/семестров:

Протезирование нижних конечностей. Ортезирование нижних конечностей.

Протезирование верхних конечностей.

Ортезирование верхних конечностей.

Ортопедия позвоночника.



Достаточно ли в Украине клиник по протезированию и ортезированию? Сколько их сейчас и сколько еще нужно открыть, чтобы закрыть потребность в услугах на сегодняшний день?

- По официальной информации, доступной в Минздраве Украины, на данный момент зарегистрировано 84 заведения по протезированию и ортезированию в Украине, в которых работает около 500 технических сотрудников. С оценкой примерно 330 000 человек, уже сейчас нуждающихся в протезировании и ортезировании. То есть, ежегодно существующие специалисты должны работать со 110 000 клиентов.

По стандартам ВОЗ, для работы с таким спросом рекомендуется около 1000 клиницистов с поддержкой 2000 техников (в этом случае это упрощенное утверждение, поскольку распределение рабочей силы более сложно с учетом разницы на уровнях первичной, вторичной и третичной служб здравоохранения, - Ред.).

Исходя из этого, доступность услуг протезирования и ортезирования в Украине (количество действующих специалистов - Ред.) должна быть, по крайней мере, увеличена втрое, чтобы закрыть растущие потребности общества.

В Украине мало программ по подготовке специалистов по протезированию и ортезированию в медицинских ВУЗах. Как изменить ситуацию? Какие шаги следует делать частным компаниям и государственным учреждениям?

- Единственная валидная программа протезирования и ортезирования была введена в Харькове в начале тысячелетия, в которой мы научили два потока практикующих специалистов. По моему мнению, сейчас в Украине нет формальных образовательных программ по протезированию и ортезированию. Поэтому некоторые учреждения начали регистрировать соответствующие программы для развития и их внедрения в будущем.

К сожалению, есть несколько недостатков:

Квалифицированные преподаватели и тренеры (профессорско-преподавательский состав) для преподавания специфических для P&O наук и техник пока отсутствуют в Украине.

Отсутствуют юридические нормы по стандартам обслуживания и обучающим стандартам в протезировании и ортезировании.

в протезировании и ортезировании. Студентам университетов требуется доступ к заведениям по протезированию и ортезированию для прохождения клинической практики. Эти партнерские учреждения нужно идентифицировать и сотрудничество нужно регламентировать.

Чтобы решить проблему, примерно для 400 технических сотрудников в области протезирования и ортезирования, формальное образование им следует получать параллельно с их рабочей деятельностью. Это позволит им повысить свой профессиональный уровень и статус, а также соответствовать международным стандартам (ISPO/WHO). Это может быть осуществлено, например, посредством смешанной модели обучения Human Study. Для подготовки нового поколения профессионалов и увеличения существующей рабочей силы соответствующие образовательные учреждения должны открывать программы по протезированию и ортезированию на разных уровнях (например, уровень техников = профессионально-техническая подготовка; ассоциированное и дипломное образование – в академиях и университетах). Как описано выше, программа для тренеров в смешанном режиме обучения необходима для увеличения количества преподавателей и тренеров.



Чтобы достичь этой цели, компании должны быть открыты для приема студентов на клинические стажировки и готовы нанимать новый персонал из числа выпускников, если учреждения будут запускать программы протезирования и ортезирования.



Соответствующие министерства должны определить и внедрить стандарты для услуг (качество услуг) и образования (квалификация рабочей силы) в области протезирования и ортезирования.



Система медицинского страхования и Национальный фонд здравоохранения должны просмотреть схемы компенсации для соответствия стандартам, как описано выше.



Следует создать профессиональную ассоциацию протезирования и ортезирования с участием заинтересованных сторон для формального представительства и лоббизма интересов этой отрасли.



На сегодняшний день в Украине насчитывается около 3 млн. человек с инвалидностью. Из-за войны эта цифра будет только расти. Наверное, за дни пребывания в Украине вы увидели некоторые украинские города. Как вы можете оценить уровень инклюзивности и безбарьерности нашей страны? Поделитесь своим мнением.

– Это трудный вопрос для ответа, поскольку в последнее время я не очень часто находился в Украине. Однако с 2017 года по сегодняшний день я был в Киеве, Харькове и Львове несколько раз. Исходя из моего ограниченного опыта, уровень доступности значительно варьируется. Похоже, что старые и, в частности, государственные структуры имеют больший дефицит в предоставлении доступа для лиц с ограниченными возможностями, чем частный сектор.

Это сложная, но важная и необходимая задача для правительства и общества работать в направлении инклюзии, равных прав и возможностей, а также доступности. В общем, у меня впечатление, что Украина делает усилия в правильном направлении, но в этом плане еще много работы.

Недавно украинские инженеры IT компании GlobalLogic разработали программное обеспечение для бионических протезов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Программное обеспечение напрямую отвечает за управление протезом, а также использует алгоритмы машинного обучения с помощью ИИ. Как вы думаете, подобные технологии будут в будущем массово использоваться на глобальном уровне?

– Компьютерно поддерживаемые компоненты являются стандартом в протезировании сегодня. ИИ все еще находится на очень раннем этапе, но имеет потенциал к изменению дизайна и конструкции устройств. Компоненты и устройства, поддерживающие искусственный интеллект, могут в будущем играть важную роль на глобальном уровне. Однако интерфейс, гнездо розетки протеза, так же, как и в случае ортезов, требует много индивидуальных навыков для надлежащей оценки пациентов и изготовления и адаптации устройства для наилучшей возможной посадки, комфорта и функциональности.

Технология уже поддерживает профессионалов на этом пути, и, безусловно, ИИ будет играть все большую роль, однако, по моему мнению, всегда требуются хорошо обученные и квалифицированные специалисты для обслуживания людей, нуждающихся в протезировании и ортезировании.

По-вашему мнению, в каких странах существуют лучшие практики протезирования и ортезирования? В чем их особенность? Сколько Украине нужно лет, чтобы достичь такого уровня?

– Высокоразвитые страны обычно отличаются высокоразвитыми услугами протезирования и ортезирования, образованием и наличием высокотехнологичных продуктов. Военные конфликты всегда способствуют развитию технологий протезирования и ортезирования благодаря финансированию и активизации исследований.

Это можно увидеть на примере Германии, где обе мировые войны повлекли за собой огромное развитие этой отрасли, так же, как и в США, где войны во Вьетнаме, Корее, Афганистане, Ираке внесли весомый вклад в развитие протезирования и ортезирования и соответствующих индустрий.

В немецкоязычном контексте протезирование и ортезирование все еще считается ремесленной профессией среди медицинских технических сотрудников. Таким образом, в Германии это профессиональное образование в модели учащегося (двухступенчатая система) с комбинацией обучения на рабочем месте и профессионального образования в профессиональных школах. В других странах это академическое образование, часто на уровне университетских программ (бакалавр по протезированию и ортезированию).

Украина справляется хорошо, но должна продолжать развивать этот сектор. Национальные нормативы и стандарты, а также система качественного образования в протезировании и ортезировании станут ключевыми факторами для улучшения будущего для всех людей, нуждающихся в этих услугах.